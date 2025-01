CLUBE CORREIO

“Farsa da Boa Preguiça” chega ao Teatro Jorge Amado em curta temporada

Comédia de Ariano Suassuna é destaque do festival “Tríduo Ariano Suassuna”; assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto nos ingressos

Clube Correio

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 12:55

A Farsa da Boa preguiça Crédito: Foto Divulgação

O Teatro Jorge Amado será palco, em janeiro e fevereiro, do espetáculo “Farsa da Boa Preguiça”, obra clássica de Ariano Suassuna que combina comédia, lirismo e crítica social. A peça integra o festival “Tríduo Ariano Suassuna”, uma homenagem ao dramaturgo paraibano com a encenação de suas três obras mais célebres. As apresentações ocorrem nos dias 19 de janeiro e 2 de fevereiro, sempre aos domingos, às 19h.

Com ingressos disponíveis por R$40 (meia) e R$80 (inteira), o espetáculo oferece 40% de desconto para assinantes com Clube Correio.

Um clássico do teatro nordestino

Escrita em 1960, “Farsa da Boa Preguiça” é uma comédia que explora temas como cultura popular, ganância e as contradições humanas. A história acompanha Joaquim Simão, um poeta preguiçoso e generoso, e sua esposa Nevinha, que vivem no sertão nordestino. Com humor ácido e personagens caricatos, a peça revela os embates entre valores humanos e ambições, sempre com a assinatura crítica de Suassuna.

Sob direção de Fábio Tavares, conhecido por montagens como “Auto da Compadecida” (2023), a produção combina elementos contemporâneos com a essência poética e cultural do autor. “Queremos que o público ria, se emocione e reflita com a genialidade de Suassuna”, destaca o diretor.

O elenco conta com grandes talentos, incluindo Arthur Celis, Augusto Barbosa, Juliana Costa e Lis Gabrieli, acompanhados de música ao vivo e cenários que exaltam a riqueza da cultura nordestina.

Serviço

Espetáculo: “Farsa da Boa Preguiça”

Quando: Domingos, 19 de janeiro e 2 de fevereiro, às 19h

Onde: Teatro Jorge Amado (Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba – Salvador/BA)

Ingressos: R$40 (meia) e R$80 (inteira), à venda no Sympla