Salvador no ritmo dos grandes eventos: de Caetano & Bethânia ao pré-Carnaval

Cidade recebe shows históricos, ensaios de verão e descontos de até 40% com Clube Correio

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 10:52

Caetano e Bethânia Crédito: @RONCCA

Se tem uma cidade que sabe receber grandes espetáculos, essa cidade é Salvador. De encontros históricos no palco a ensaios que antecipam o Carnaval, a capital baiana segue no centro das atenções culturais do país. E, claro, assinantes com Clube Correio garantem descontos imperdíveis para curtir tudo isso. >

O reencontro de Caetano & Bethânia: um show para a história

Depois de uma apresentação emocionante em Salvador, a turnê de Caetano Veloso & Maria Bethânia retorna à cidade para um último show no dia 8 de fevereiro, na Arena Fonte Nova. A nova data surgiu após inúmeros pedidos do público que lotou a primeira apresentação e se emocionou com o encontro dos irmãos no palco. >

A primeira passagem da turnê pela capital baiana foi um verdadeiro evento geracional: famílias inteiras compareceram para cantar junto com os artistas músicas que atravessam o tempo e seguem marcando diferentes idades. Entre os irmãos, o clima era de nostalgia. No telão, durante "Oração ao Tempo", imagens da infância no Recôncavo baiano emocionaram o público, especialmente quando a foto de Dona Canô surgiu, arrancando aplausos. Em "Samba de Dois", os tímidos passos de samba dos Veloso foram acompanhados pelo coro da plateia, que transformou a noite em um grande espetáculo de afeto e memória. >

Para facilitar a entrada na Arena Fonte Nova, a produção do evento organizou os acessos por setor. O frontstage e as cadeiras inferiores leste e oeste devem entrar pelo Portão Sul (Acesso 3), enquanto pista, cadeiras superiores e intermediárias leste utilizam os portões Norte 1 e Leste. O Lounge Premium e o camarote possuem acessos exclusivos, detalhados no guia oficial. >

Os ingressos para essa apresentação histórica ainda estão disponíveis no site da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais, com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio (pista e cadeira superior). >

Ensaios e shows: aquecimento para o Carnaval

Além do aguardado show de Caetano e Bethânia, Salvador segue com uma programação intensa para quem quer entrar no clima da folia. No dia 6 de fevereiro, o Ensaio do Psi recebe É o Tchan no Convento Santa Clara do Desterro, celebrando o samba de roda com muita animação (20% de desconto com o Clube Correio). Os ingressos estão à venda no site da Ticket Maker.>

Já no dia 7 de fevereiro, o Ilê Aiyê abre sua temporada de verão com um show especial no Pelourinho, com a presença de Daniela Mercury (40% de desconto com o Clube Correio). Os ingressos estão à venda no site da Ticket Maker.>

Teatro: diversidade e grandes espetáculos

Nos palcos dos teatros, a programação segue variada e vibrante. "Los Catedrásticos – Macetando o Apocalipse" e "Chame Gente – Um Carnaval em Cada Esquina" seguem em cartaz, enquanto a irreverente comédia "Fanta & Pandora – A Bofetada" garante boas risadas e 40% de desconto com o Clube Correio. Ingressos à venda no Sympla. >

Já pensando no Carnaval?

Os blocos já estão aquecendo os motores, e um dos mais esperados é o "Bloquinho Quero +", que sai no dia 26 de fevereiro. Com concentração no Farol da Barra, o bloco contará com open bar durante o percurso e um esquenta especial com Sakê Azuma. Assinantes com Clube Correio garantem 10% de desconto nos ingressos, que estão à venda no site Partik. >