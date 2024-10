SALVADOR

SIDOKA, expoente do trap, faz show com desconto de 40% com Clube Correio

SIDOKA é um dos maiores representantes da nova geração do rap brasileiro.

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 08:25

SIDOKA Crédito: Leonardo Exposito/divulgação

Salvador se prepara para receber um dos grandes nomes do trap nacional. SIDOKA, rapper e compositor nascido em Belo Horizonte, chega a Salvador, no próximo dia 25 de outubro, com sua miniturnê pelo Nordeste, e sobe ao palco do Largo Quincas Berro d’Água, no Pelourinho.

Salvador ocupa o 4º lugar no ranking de público que mais consome o conteúdo de SIDOKA nas redes sociais, onde o artista conta com quase 4 milhões de seguidores.

Conhecido por sua versatilidade, SIDOKA mistura elementos do trap, funk e rap com letras que abordam desde temas como amor e desilusão até críticas sociais, sempre com uma autenticidade que reflete a realidade da juventude periférica. Com 26 anos e uma trajetória marcada por prêmios como o MTV Millennial Awards, SIDOKA é um dos maiores representantes da nova geração do rap brasileiro.

Cria do Aglomerado da Serra, maior favela de Minas Gerais, o artista começou sua carreira em 2015 e ganhou projeção ao colaborar com Djonga na faixa “UFA”, que abriu portas para o sucesso de faixas como “Mi’adama” e “07”. Desde então, já lançou 8 álbuns, firmando-se como um dos grandes nomes da cena. Em seus shows, o público pode esperar performances eletrizantes, com beats marcantes e rimas afiadas que mobilizam multidões.

Salvador7 é parada essencial da turnê organizada pela Burity Booking, que também passa por Feira de Santana (BA), Aracaju (SE) e Maceió (AL). Os ingressos estão à venda no Sympla, e para os assinantes com Clube Correio há um desconto de 40%.

Show SIDOKA – Turnê Nordeste

Quando: Sexta-feira, 25 de outubro, às 19h (abertura dos portões)