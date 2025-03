CLUBE CORREIO

Teatro com 40% de desconto: aproveite espetáculos em Salvador e economize

Assinantes com Clube Correio garantem muita economia em grandes apresentações.

Publicado em 19 de março de 2025 às 09:48

Tata Mendonça Crédito: Foto Divulgação

A cena cultural de Salvador segue movimentada, com opções para diversos públicos e gêneros. Os assinantes com Clube Correio têm acesso a descontos exclusivos em espetáculos selecionados, garantindo economia e mais oportunidades para aproveitar o melhor do teatro na cidade. Nesta semana, dois destaques chegam ao Teatro Jorge Amado: a estreia da comediante Tatá Mendonça e o musical infantil "O Novelo de Emoções". Além disso, outros espetáculos seguem em cartaz com benefícios para assinantes. >

Tatá Mendonça, a Cega na Comédia, faz apresentação inédita em Salvador

O Teatro Jorge Amado recebe, pela primeira vez, a comediante Tatá Mendonça, conhecida como a Cega na Comédia. A apresentação única acontece no dia 21 de março, às 21h. A humorista tem se destacado no cenário nacional ao transformar sua vivência como pessoa com deficiência visual em um espetáculo que une humor e reflexão. >

Com mais de 880 mil seguidores no Instagram, Tatá já dividiu o palco com nomes como Bruna Louise, Patrick Maia e Paulinho Serra. Além da comédia, possui uma trajetória de destaque no mundo corporativo e no esporte paralímpico, onde foi bicampeã brasileira.>

Os assinantes com Clube Correio garantem com 40% de desconto nos ingressos.>

SERVIÇO >

UMA CEGA VISIONÁRIA>

Local: Teatro Jorge Amado>

Data e horário: 21 de março (sexta-feira), às 21h>

Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia) | Assinantes com Clube Correio: 40% de desconto>

Venda online: Sympla>

Musical infantil "O Novelo de Emoções" aborda inteligência emocional

Nos dias 22 e 23 de março, o Teatro Jorge Amado apresenta o musical infantil "O Novelo de Emoções", que busca ensinar às crianças sobre sentimentos e suas manifestações. A história acompanha Marta, uma menina que não compreende suas próprias emoções até encontrar Sukha, um pássaro que a ajuda a identificar cada sentimento por meio de um novelo de lã. O espetáculo aborda temas como inteligência emocional, amizade e afeto familiar. >

Os assinantes com Clube Correio garantem 20% de desconto nos ingressos.>

SERVIÇO>

NOVELO DE EMOÇÕES>

Local: Teatro Jorge Amado>

Data e horários: 22 de março (sábado), às 15h | 23 de março (domingo), às 11h>

Ingressos a partir de R$ 40 (meia)>

Venda online: Sympla>

Outros espetáculos com desconto para assinantes

Fanta e Pandora

Serviço

Quando: 22 e 29 de março

Onde: Teatro Módulo

Horário: 19h

Valor: R$70 (inteira) e R$35 (meia)

Vendas: Sympla e Bilheteria do Teatro>

Chame Gente – Um Carnaval em Cada Esquina

Serviço

Quando: 16, 23 e 30 de março

Onde: Teatro Módulo

Horário: 18h

Valor: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia)

Vendas: Sympla e Bilheteria do Teatro>

Los Catedráticos

Serviço:

Quando: 20 de março a 25 de abril (Quintas e Sextas)



Onde: Teatro Módulo



Horário: 20h



Valor: R$100 (inteira) e R$50 (meia)



Vendas: Sympla e Bilheteria do Teatro

>

O espetáculo Ficções, com Vera Holtz, realiza suas últimas apresentações.

Data: 20 a 23 de Março de 2025



Local: Teatro Sesc Casa do Comércio



Horário: quinta, sexta e sábado 20h e domingo 18h



Ingressos a venda no site Sympla e bilheteria do teatro

>