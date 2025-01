CLUBE CORREIO

Tributo a Waly Salomão com Jussara Silveira e Sylvia Patricia: 40% de Desconto para Assinantes

Show "Balada de um Vagabundo" celebra a música e poesia de Waly Salomão na Casa Rosa

As cantoras baianas Jussara Silveira e Sylvia Patricia se unem para prestar um tributo ao poeta Waly Salomão no show Balada de um Vagabundo – A Música de Waly Salomão, que acontecerá no dia 11 de janeiro de 2025, às 22h, no Pátio Viração da Casa Rosa, no Rio Vermelho, em Salvador. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, com descontos de até 40% para assinantes com Clube Correio.