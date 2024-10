CLUBE CORREIO

Tributo ao Nirvana com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio

Assinantes do Clube Correio tem 40% de desconto no valor dos ingressos

Da Redação

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 08:58

Tributo ao Nirvana com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio Crédito: Divulgação

Uma turnê histórica e inédita está prestes a desembarcar em Salvador! No dia 03 de novembro (domingo), às 19h, a Concha Acústica do Teatro Castro Alves será palco do "Tribute of Nirvana" – uma apresentação que marca os 30 anos sem Kurt Cobain. Este espetáculo reúne a banda internacional Seattle Supersonics, considerada o maior tributo ao Nirvana do mundo, e a Orquestra Sinfônica Villa Lobos, regida pelo renomado maestro Adriano Machado.

Essa fusão de grunge e música sinfônica promete uma experiência sonora única, revisitando os clássicos do Nirvana com novos arranjos orquestrados, transformando sucessos como "Smells Like Teen Spirit", "In Bloom" e "Come as You Are" em uma celebração emocionante.

Os ingressos estão à venda e, para assinantes com Clube Correio, há um desconto exclusivo de 40%!