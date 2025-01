CLUBE CORREIO

Verão em Salvador: curta shows e festas incríveis sem gastar muito

Descubra como aproveitar o melhor da programação, com stand-up, música e celebrações de Iemanjá economizando.

Publicado em 28 de janeiro de 2025 às 13:49

Rachel Reis | Ana Mammeto Crédito: Foto Divulgação

O verão em Salvador pulsa com uma programação diversificada que promete agradar a todos os públicos, desde os fãs de stand-up comedy até os amantes de boa música e celebrações tradicionais. A cidade se transforma em um verdadeiro palco a céu aberto, com atrações que capturam o espírito da estação. >

Assinantes com Clube Correio tem ainda mais motivos para aproveitar. O clube oferece descontos exclusivos em eventos que são a cara do verão, unindo diversão e economia. Para aproveitar esses benefícios, basta ser assinante do Correio. Além dos descontos, assinantes garantem acesso ilimitado a um conteúdo apurado, com análises profundas e opiniões que fazem a diferença. Confira algumas opções que vão movimentar Salvador nos próximos dias! >

Festas e Shows

No sábado, 1º de fevereiro, o Museu de Arte Moderna (MAM) recebe a cantora Rachel Reis para o show "Canto da Sereiona". Indicada ao Grammy Latino, a artista feirense apresenta sucessos como Caju e Maresia, em um evento que une música e o charme do pôr do sol na Baía de Todos os Santos. A programação começa às 17h, com o DJ Libre Ana, seguido por Rachel Reis às 19h, e encerramento com o DJ Infa Vermelho. Desconto exclusivo de 30% para assinantes com Clube Correio. Ingressos podem ser adquiridos no Sympla.>

No domingo, 2 de fevereiro, as homenagens a Iemanjá tomam conta do Rio Vermelho. A Casa Rosa celebra a data com uma vista privilegiada para o cortejo de barcos, shows de Ana Mametto, Cortejo Afro e DJ Zia Satyam, além da tradicional entrega do balaio de oferendas. O evento acontece das 13h às 20h, com ingressos a partir de R$ 150, incluindo opções com feijoada e desconto de 15% para assinantes com o Clube Correio. Ingressos à venda no Sympla>

Outra alternativa para celebrar o dia é a 12ª Edição da Festa Yemanjá e Samba, que reúne grandes nomes do gênero, como Terra Samba, Lucas Morato e Rubynho, no estacionamento da Academia Vila Forma, também a partir das 13h. Desconto de 20% para assinantes com o Clube Correio. Ingressos disponíveis na Ticket Maker.>

Pelo segundo ano consecutivo, o Feyh Bier Bar celebra a Festa de Yemanjá, localizado na Travessa Basílio de Magalhães, no coração do Rio Vermelho. O evento promete um dia de muita música e cerveja artesanal exclusiva. A programação começa no dia 1º de fevereiro, com DJs locais e de outros estados. Kits especiais, com 20% de desconto para assinantes do Clube Correio, incluem camiseta, copo exclusivo e fichas de cerveja artesanal. A retirada dos kits será nos dias 30 e 31 de janeiro, a partir das 18h. Os kits podem ser adquiridos diretamente no Feyh Bier Bar.>

Chame Gente | Rodrigo Marques | Los Catedrásticos Crédito: Foto Divulgação

Teatro

Na sexta-feira, 31 de janeiro, o humorista Rodrigo Marques, um dos destaques do stand-up nacional e conhecido pelo programa A Culpa é do Cabral, sobe ao palco do Teatro Sesc Casa do Comércio com o espetáculo "O Entusiasta". O show promete boas risadas enquanto o artista explora, com leveza, as peculiaridades do comportamento humano. As sessões acontecem às 18h e 20h, com ingressos a partir de R$ 40, com desconto de 40% com o Clube Correio. Ingressos no Sympla.>

Outros espetáculos teatrais também integram a programação cultural da cidade. No Teatro Módulo, você pode conferir "Los Catedrásticos: Macetando o Apocalipse" nos dias 30 e 31 de janeiro, ingressos no Sympla, "Fanta & Pandora, Uma Folia em Cena" aos sábados, ingressos no Sympla e "Chame Gente – Um Carnaval em Cada Esquina" aos domingos, ingressos no Sympla. No Teatro Sesc Casa do Comércio, o destaque vai para o Clube Dazminina: O Primeiro Grupo de Comédia Stand-Up do Nordeste, com uma apresentação única no sábado, 1º de fevereiro, ingressos no Sympla. Já no Teatro Jorge Amado, a diversão continua com a apresentação de "Farsa da Boa Preguiça", no dia 2 de fevereiro, ingressos podem ser garantidos pelo Sympla. Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto em todos esses espetáculos. >

Garantir todos esses descontos é muito fácil. >

Basta ser um assinante com Clube Correio e você já pode aproveitar ingressos com preços mais baratos para os melhores eventos de Salvador. Para assinar, basta acessar o site e selecionar a opção com Clube Correio.>