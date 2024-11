CLUBE CORREIO

Clube Correio oferece 40% de desconto em show de Diogo Nogueira na Concha Acústica

Com a turnê “Sagrado”, Diogo Nogueira traz sucessos e novos sambas a Salvador no dia 15 de novembro

A apresentação faz parte da turnê nacional que tem percorrido diversas cidades do Brasil. No repertório, o artista interpreta sucessos da carreira, como "Pé na Areia", "Clareou" e "Alma Boêmia", além de homenagens a grandes nomes da música brasileira, incluindo João Nogueira, Gilberto Gil e Arlindo Cruz.

Diogo também apresenta canções de seu mais recente álbum de inéditas, “Sagrado”, que resgata as raízes do samba e reforça seu compromisso com a cultura popular brasileira. A apresentação conta ainda com coreografias do balé da companhia de Leandro Azevedo, acrescentando uma dimensão visual ao espetáculo.