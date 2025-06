ARTIGO

A ponte da exclusão: a Ilha pede socorro

É urgente paralisar a obra da Ponte Salvador-Itaparica para investigar irregularidades e impactos

As violações justificam a suspensão do licenciamento, conforme Conama nº 237/97 e Lei nº 9.605/98. >

A ponte ameaça os ecossistemas da Baía de Todos-os-Santos, destruindo manguezais e APPs, alterando a hidrodinâmica e causando salinização ou estagnação. A dragagem aumenta turbidez, sufoca organismos e libera sedimentos tóxicos. Ruídos e iluminação impactam espécies marinhas e noturnas. Pescadores e marisqueiras sofrem com a destruição de habitats, ignorada no EIA-RIMA. A obra ignora alternativas menos impactantes e impõe poluição visual à Baía. Além disso, a chegada de 6 mil trabalhadores eleva riscos de violência e especulação imobiliária expulsa moradores, rompendo raízes. O custo (R$ 15,89 bi) beneficia empresas, intensifica impactos e transforma a região em corredor logístico, gerando “terra arrasada” para as comunidades.>

O projeto desagrega a Bahia, marginalizando comunidades e degradando o patrimônio natural. Alternativas mais sustentáveis, como a Via Baía de Todos-os-Santos, deveriam ser priorizadas, com investimentos em hospitais, escolas, saneamento e água potável para Itaparica e Vera Cruz. Denunciamos todas estas irregularidades no licenciamento ambiental, como a violação da Convenção nº 169 da OIT, ausência de consulta às comunidades tradicionais e subnotificação de povos originários. Os impactos ambientais irreversíveis, como a destruição de manguezais e ecossistemas, além dos danos sociais e culturais, evidenciam o periculum in mora. A continuidade ameaça o meio ambiente e direitos fundamentais, tornando a suspensão imediata indispensável. >