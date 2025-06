COLUNA FAROL ECONÔMICO

Usinas vão investir R$ 40 bilhões na produção de etanol a partir do milho

Além da geração energética, grão deve impulsionar desenvolvimento da pecuária

Donaldson Gomes

Publicado em 26 de junho de 2025 às 05:00

Milho se torna opção para a geração de energia Crédito: Divulgação Aiba

A descoberta do milho >

Uma das certezas que a Bahia Farm Show 2025 trouxe foi a de que o uso do milho como uma fonte energética é uma realidade. A cultura, que ganhou espaço no processo de rotação da soja, está ganhando vida própria no mercado de biocombustíveis, com investimentos significativos, como é o caso da Petrobahia, por exemplo, que aposta numa biorrefinaria de R$ 1 bilhão, em parceria com a Impacto Bioenergia, a J&H Sementes e a empresa norte-americana ICM, além de outros produtores importantes da região. O uso do milho para produção do etanol faz brilhar os olhos de muitos produtores rurais baianos por conta de um subproduto deste processo, o DDG, é riquíssimo em proteínas e pode ser usado para a alimentação animal. Com uma tonelada de milho, é possível produzir 420 litros de etanol e 130 quilos de DDG, estima o produtor rural Celito Missio. “A disponibilidade deste farelo para a alimentação animal indica que caminhamos para nos tornarmos uma potência na pecuária”, aponta. >

Alta nacional>

Em dez anos, a produção do etanol a partir do milho no Brasil cresceu 10 vezes, de acordo com levantamento da Unica, entidade que representa a indústria da cana-de-açúcar no Brasil. Na safra encerrada em março, foram produzidos 8,2 bilhões de litros de etanol a partir do grão, o que representou uma alta de 31% em relação ao período anterior. Para os próximos anos são esperados R$ 40 bilhões em investimentos na ampliação da produção. Estão previstas 16 novas usinas no país, que irão se juntar a 25 atualmente em operação. A Inpasa, que já produz no Mato Grosso e Maranhão, pretende inaugurar uma unidade em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. É milho que não acaba mais. >

Ócio destrutivo>

O primeiro trimestre de 2025 foi desafiador para a indústria química brasileira, com quedas em todas as variáveis monitoradas no Relatório de Acompanhamento Conjuntural (RAC) da Abiquim. Em comparação com o mesmo período de 2024, a produção recuou 3,8%, as vendas internas caíram 2,6% e o Consumo Aparente Nacional (CAN), que engloba a produção somada às importações e subtraídas as exportações da amostra RAC, registrou uma retração de 5,3%. Os números escancaram a perda de competitividade do setor no cenário global, especialmente diante da concorrência desleal de insumos importados, sobretudo dos EUA e da Ásia, além dos altos custos de energia, gás natural e tributação. A utilização da capacidade instalada atingiu um patamar médio de 62%, uma queda de três pontos percentuais em relação aos 65% registrados no mesmo período de 2024 e o menor nível médio de operação de toda a série histórica da entidade, que remonta a 1990. Ao contrário do conceito de ócio criativo, imortalizado pelo italiano Domenico De Masi, esta ociosidade é destrutiva e o país não deveria pagar para ver onde isso vai dar. >

Olho no gás>

A Copa Energia, maior empresa de distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) na América Latina anunciou a aquisição de 36% da GNLink, especializada na distribuição de Gás Natural Liquefeito (GNL) com uma planta de liquefação em Itabuna. A transação aguarda a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). O GNL é uma solução energética que permite o transporte e armazenamento do gás natural em estado líquido, viabilizando o atendimento a regiões sem infraestrutura de gasodutos. O investimento será integralmente destinado aos projetos da GNLink. Fundada em 2022 e sediada no Rio de Janeiro, a GNLink iniciou suas operações em 2024 e vem se destacando pelo compromisso com soluções energéticas sustentáveis. Até o final de 2025, a empresa será a única fornecedora de GNL no país com três plantas operacionais.>

