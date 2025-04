ARTIGO

A relação milenar dos povos indígenas com a IA

Indígenas nos trazem um alerta sobre a importância de cuidar da nossa mãe terra de forma inteligente

Desde os primórdios os povos indígenas criam e se apropriam de novos tecnologias. Seja na relação interna ou na troca de conhecimento com outros povos. Na atualidade, com as chamadas tecnologias digitais, essa prática continua e, agora, os povos indígenas fazem uso da Inteligência Artificial, mas sem deixar de lado a Inteligência Ancestral. Vamos entender a diferença entre a IA artificial e a IA ancestral. >

No contexto tecnológico, dizemos que a inteligência artificial é a capacidade das máquinas, no geral as máquinas digitais, executarem comandos que nós pedimos. No celular temos diversos aplicativos, que podemos chamar de softwares, ou seja, cada aplicativo é um software que possui inteligência artificial - que executa apenas comandos programados. Agora, temos também a inteligência artificial generativa (IAG) que, diferente da anterior, não executa apenas comandos, ela consegue nos dar respostas criativas como se um ser humano estivesse falando com a gente. Isso porque a IAG tem um banco de dados (como se fosse a mente dela) e quando perguntamos algo ela acessa esse banco de dados, faz um cruzamento das “palavras” que possui, como se estivesse pensando, e, na sequência, nos responde o que foi perguntado.>