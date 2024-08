Rafson Ximenes e Gisele Aguiar

A serpente da justiça não precisa picar os descalços

Felizmente, prevaleceu o entendimento de que as pessoas necessitadas não poderiam ser excluídas da melhor atuação possível ao seu favor. A Defensoria nunca virou um “superpoder” e choveram atuações inovadoras. O melhor jeito de se descobrir um problema coletivo é ouvir quem sofre com ele. A Defensoria é a única instituição jurídica que atende pessoalmente milhares de pessoas necessitadas todos os dias. Essas vozes começaram a chegar nos tribunais.

Graças ao trabalho do STF citado, a Defensoria do Rio de Janeiro pôde ajuizar Ação Civil Pública da Defensoria garantindo que creches públicas atendessem crianças com menos de 6 meses, como as creches particulares já faziam. Lembrem-se que a licença maternidade só dura 4 meses.