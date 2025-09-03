Acesse sua conta
ACM Neto cobra ação do governo diante da seca na região de Irecê: 'O povo do sertão segue esquecido'

Segundo Neto, municípios como Irecê, América Dourada, São Gabriel e Ibipeba estão entre os mais atingidos pela seca

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 10:12

ACM Neto
ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, fez um apelo público nas redes sociais sobre a situação crítica da barragem de Mirorós, na região de Irecê, que atualmente está reduzida a apenas 10% da sua capacidade. O ex-prefeito de Salvador classificou o cenário como “dramático” e disse que milhares de famílias estão sem acesso à água em casa, além de produtores perderem plantações inteiras.

Segundo Neto, municípios como Irecê, América Dourada, São Gabriel e Ibipeba estão entre os mais atingidos. Ele destacou que em América Dourada, por exemplo, boa parte da população vive sem água encanada, o que considerou “desumano”.

“O Sertão da Bahia vive hoje um momento dramático. A barragem de Mirorós, que deveria ser a principal garantia de água para milhares de famílias e para a agricultura, está reduzida a apenas 10% da sua capacidade. O resultado está diante de todos: milhares de pessoas sem água em casa, plantações inteiras perdidas, famílias e produtores vendo sua sobrevivência ameaçada”, declarou.

O ex-prefeito ressaltou que há anos é discutida a interligação de bacias para levar a água do Rio São Francisco até Mirorós. Ele citou que já existem estruturas como a Adutora do Feijão e uma central de tratamento pronta, mas, segundo ele, falta vontade política para viabilizar o projeto.

“Que o governador tenha sensibilidade para agir e socorrer essas famílias. Eu peço a Deus que sensibilize o coração do governador para enxergar o sofrimento do nosso povo. O povo do sertão segue esquecido, dependendo de caminhão-pipa e de promessas que nunca saem do papel”, completou Neto.

