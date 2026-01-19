Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alba e Câmara de Salvador definem datas de abertura dos trabalhos; saiba mais

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:54

PauloMocofaya/AgênciaALBA
Plenário da Alba Crédito: PauloMocofaya/AgênciaALBA

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e a Câmara Municipal de Salvador já têm datas definidas para a abertura dos trabalhos legislativos em 2026. As informações foram confirmadas à coluna pelas assessorias de comunicação das duas Casas.

No Legislativo soteropolitano, a sessão solene de abertura ocorrerá no dia 2 de fevereiro - data dedicada a Iemanjá, que neste ano cai em uma segunda-feira. Na ocasião, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) apresentará a tradicional mensagem do Executivo, com um balanço da gestão e as principais metas previstas para os próximos dois anos. O horário ainda não foi divulgado.

Já na Assembleia Legislativa da Bahia, a abertura dos trabalhos está marcada para o dia 3 de fevereiro, uma terça-feira. Assim como o prefeito da capital, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) também fará a leitura da mensagem do Executivo. No discurso, ele deve abordar o encerramento do seu primeiro mandato à frente do governo do estado. O horário da sessão também não foi definido.

Mais recentes

Imagem - Ford anuncia motor flex em nova versão off-road da Ranger; saiba quando chega

Ford anuncia motor flex em nova versão off-road da Ranger; saiba quando chega
Imagem - Ford apresenta Mustang Dark Horse SC, sucessor do Shelby GT500 com V8 supercharged

Ford apresenta Mustang Dark Horse SC, sucessor do Shelby GT500 com V8 supercharged
Imagem - Mariana Paiva: vá ouvir as mulheres

Mariana Paiva: vá ouvir as mulheres

MAIS LIDAS

Imagem - RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade
01

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
02

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Polícia Militar vai ocupar antiga Rodoviária de Salvador após inauguração
03

Polícia Militar vai ocupar antiga Rodoviária de Salvador após inauguração

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
04

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia