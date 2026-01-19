Alba e Câmara de Salvador definem datas de abertura dos trabalhos; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:54
A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e a Câmara Municipal de Salvador já têm datas definidas para a abertura dos trabalhos legislativos em 2026. As informações foram confirmadas à coluna pelas assessorias de comunicação das duas Casas.
No Legislativo soteropolitano, a sessão solene de abertura ocorrerá no dia 2 de fevereiro - data dedicada a Iemanjá, que neste ano cai em uma segunda-feira. Na ocasião, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) apresentará a tradicional mensagem do Executivo, com um balanço da gestão e as principais metas previstas para os próximos dois anos. O horário ainda não foi divulgado.
Já na Assembleia Legislativa da Bahia, a abertura dos trabalhos está marcada para o dia 3 de fevereiro, uma terça-feira. Assim como o prefeito da capital, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) também fará a leitura da mensagem do Executivo. No discurso, ele deve abordar o encerramento do seu primeiro mandato à frente do governo do estado. O horário da sessão também não foi definido.