COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Alba e Câmara de Salvador definem datas de abertura dos trabalhos; saiba mais

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:54

Plenário da Alba Crédito: PauloMocofaya/AgênciaALBA

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e a Câmara Municipal de Salvador já têm datas definidas para a abertura dos trabalhos legislativos em 2026. As informações foram confirmadas à coluna pelas assessorias de comunicação das duas Casas.

No Legislativo soteropolitano, a sessão solene de abertura ocorrerá no dia 2 de fevereiro - data dedicada a Iemanjá, que neste ano cai em uma segunda-feira. Na ocasião, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) apresentará a tradicional mensagem do Executivo, com um balanço da gestão e as principais metas previstas para os próximos dois anos. O horário ainda não foi divulgado.