Adeus ano velho! Fasano Salvador anuncia Réveillon com ceia e festa especial

O Fasano Salvador acaba de anunciar uma noite especial para receber 2026 com ceia no Restaurante Gero e festa no rooftop do hotel. A ceia, assinada pelo chef Bahia Brito, será servida no dia 31 de dezembro, a partir das 20h, e contará com música ao vivo de Veka Calabrich (voz e violão). O menu em três tempos inclui opções como vieira grelhada ao creme dubarry, lentilha com cotechino, carré de cordeiro com alcachofra e batata sauté, risoto de camarão e aspargos e strudel com sorvete de baunilha, entre outras sugestões.

A celebração segue no rooftop do hotel, a partir das 21h, com set do DJ Enrico Masiero e show da banda À La Carte. O espaço oferece uma das vistas mais icônicas de Salvador e contará com seleção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas inclusas.

Os ingressos podem ser adquiridos separadamente ou em formato combinado, que dá acesso à ceia e à festa.

Valores: - Ceia no Restaurante Gero (com música ao vivo): R$ 860 por pessoa; - Festa no Rooftop (DJ Enrico Masiero e Banda À La Carte): R$ 1.150 por pessoa; - Ceia + Festa: R$ 1.830 por pessoa.

Festival gastronômico



Começou ontem, em Salvador, o 1º Festival da Lambreta da Mouraria, evento que promete transformar o tradicional bairro do Centro Histórico em um circuito gastronômico dedicado a uma das iguarias mais emblemáticas da culinária baiana. A programação segue até 30 de novembro e reúne seis bares e restaurantes com preparos especiais, ofertas exclusivas e atrações musicais. Participam desta primeira edição os estabelecimentos Bigu, Koisa Nossa, Mistura Perfeita, Oxente Menina, Bar da Crys e Destampa, cada um apresentando versões próprias da lambreta, combinando temperos característicos e receitas que valorizam a identidade culinária da região.



Leila Carreiro Crédito: Elias Dantas

Reabertura festiva após reforma

O restaurante Dona Mariquita, referência da cozinha patrimonial em Salvador, completou 20 anos nesta terça-feira e reabriu ao público sua unidade na Rua do Meio, no boêmio bairro do Rio Vermelho, após reforma. Comandada pela chef Leila Carreiro, a casa passou por melhorias estruturais. “Celebrar 20 anos no Rio Vermelho, no coração da casinha azul da Rua do Meio, é mais do que uma marca, é uma reafirmação da nossa missão de preservar as receitas afetivas que contam a história da Bahia”, afirma Leila Carreiro. Embora a reabertura tenha ocorrido ontem, a grande festa de celebração está marcada para 28 de novembro, reunindo amigos, clientes e parceiros da casa para comemorar as duas décadas de história.

Cia Baiana de Patifaria Crédito: divulgação

De volta aos palcos

A Cia Baiana de Patifaria vai estrear nos palcos um espetáculo autoral inédito após mais de uma década sem novos lançamentos. O grupo, responsável por montagens icônicas como A Bofetada, Siricotico, Fanta e Pandora e Vaca Lelé, prepara sua décima produção, intitulada A Vida é um Cabaré, com estreia prevista para o segundo semestre de 2026, graças ao financiamento de edital publicado da Fundação Gregório de Mattos. Em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, Lelo Filho, ator, diretor, produtor e administrador da companhia, celebrou a aprovação do projeto, que vinha sendo tentado há mais de uma década. “Estamos muito felizes. Foram 11 anos tentando editais, desde a pandemia e passando por leis como Aldir Blanc e Paulo Gustavo, sem conseguir aprovar nada. Agora deu certo, e podemos retomar um projeto que é embrionário desde 2014”, contou. Neste período, a Cia chegou a anunciar o fim das atividades, em 2021.

Zéh Palito Crédito: divulgação

Exposição inédita

O Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_BAHIA) inaugura, nesta quarta, a mostra Do Pranto o Oceano, e Nadamos no Amor, primeira exposição individual de Zéh Palito em um museu brasileiro. A visitação segue até 22 de fevereiro de 2026, com entrada gratuita. A exposição reúne 21 pinturas, uma escultura, seis instalações, um mural e a ativação de uma escultura inflável em forma de cacho de bananas - todas produzidas entre 2022 e 2025. Com curadoria de Daniel Rangel, a mostra oferece uma imersão no universo visual do artista, marcado por uma fusão entre cultura pop, estética tropical e

Abertura do verão

A Prefeitura de Mata de São João, em parceria com o portal Alô Alô Bahia, realiza neste sábado (22) o lançamento da temporada de verão na Praia do Forte, durante evento exclusivo para convidados no Projeto Tamar. A festa acontece ao pôr do sol, com DJs e clima pé na areia, e terá cobertura do portal. A Praia do Forte é um dos destinos mais procurados do litoral norte da Bahia, famosa por suas praias de mar aberto, piscinas naturais, larga faixa de areia e infraestrutura turística.

