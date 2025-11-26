Alô Alô Bahia reúne baianos e turistas em festa de lançamento do verão da Praia do Forte; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00
Confira quem esteve presente
O Alô Alô Bahia abriu o Projeto Tamar, no sábado (22), para abertura oficial do verão da Praia do Forte. O evento, realizado em parceria com a Prefeitura de Mata de São João, marcou o início da alta estação no destino turístico, reunindo mais de 300 convidados entre baianos, turistas e representantes do trade.
Durante a celebração, o prefeito Bira afirmou que o município está preparado para receber o aumento de visitantes. “Com certeza será um período de muita alegria e entrega. Estamos arrumando a casa para receber todo mundo que vem buscar esse paraíso que é a Praia do Forte”, disse.
O gestor também destacou a parceria com o Alô Alô Bahia e o papel da plataforma na divulgação do destino para mercados estratégicos. “O Alô Alô tem experiência em outros municípios e alcança públicos como São Paulo e Rio de Janeiro. Juntamos a experiência deles com a nossa para entregar o melhor verão possível”, afirmou.
A programação da noite contou com apresentações dos DJs Sarah Stenzel e Antônio Oliva, que animaram o público ao longo da abertura da temporada. Veja fotos a seguir.