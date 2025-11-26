ALÔ ALÔ

Alô Alô Bahia reúne baianos e turistas em festa de lançamento do verão da Praia do Forte; veja fotos

Festa no Projeto Tamar serviu como abertura oficial do verão da Praia do Forte.

Alô Alô Bahia

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00

Confira quem esteve presente 1 de 12

O Alô Alô Bahia abriu o Projeto Tamar, no sábado (22), para abertura oficial do verão da Praia do Forte. O evento, realizado em parceria com a Prefeitura de Mata de São João, marcou o início da alta estação no destino turístico, reunindo mais de 300 convidados entre baianos, turistas e representantes do trade.

Durante a celebração, o prefeito Bira afirmou que o município está preparado para receber o aumento de visitantes. “Com certeza será um período de muita alegria e entrega. Estamos arrumando a casa para receber todo mundo que vem buscar esse paraíso que é a Praia do Forte”, disse.

O gestor também destacou a parceria com o Alô Alô Bahia e o papel da plataforma na divulgação do destino para mercados estratégicos. “O Alô Alô tem experiência em outros municípios e alcança públicos como São Paulo e Rio de Janeiro. Juntamos a experiência deles com a nossa para entregar o melhor verão possível”, afirmou.