ALÔ ALÔ

Arraiá do Alô Alô Bahia dá início à temporada junina em Salvador

Evento aconteceu na noite desta sexta-feira (16), no Cerimonial Conceição da Praia, no Comércio

O portal Alô Alô Bahia abriu a temporada junina em Salvador com a realização de seu primeiro Arraiá, na noite desta sexta-feira (16), no Cerimonial Conceição da Praia, no Comércio. O evento reuniu cerca de 500 convidados em uma celebração que exaltou as tradições nordestinas. >

A programação contou ainda com as apresentações do Coletivo Carcará, que abriu a noite com um set tradicional, e do projeto Na Estrada com o Bregastar, comandado por Jô Barros. O cantor Henry Freitas encerrou a festa com um after de forró e piseiro.>