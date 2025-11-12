ALÔ ALÔ

Bahia ganhará hotel de luxo sustentável com investimento de R$ 120 milhões

Marangatú Luxury estará na Costa do Cacau

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 05:00

Marangatú Luxury Hotel Crédito: divulgação

A Bahia vai receber um novo destino de luxo com foco em sustentabilidade: o Marangatú Luxury Hotel, que será construído em Serra Grande, vilarejo localizado entre Ilhéus e Itacaré, na Costa do Cacau. Com previsão de inauguração para 2027, o empreendimento terá operação da Royal Tulip, marca do Louvre Hotels Group, e obras sob responsabilidade da Construtora Abaeté. O investimento estimado é de R$ 120 milhões.

Desenvolvido pelo arquiteto Greg Bousquet, o hotel ocupará 30 mil m² de terreno e contará com 76 unidades exclusivas, de 33 m² a 300 m², todas projetadas para integrar arquitetura contemporânea e paisagem natural. Além da hospedagem, o Marangatú adotará o modelo de copropriedade, permitindo a aquisição de frações imobiliárias com escritura e acesso aos serviços hoteleiros.

“Serra Grande é um território sagrado, e o Marangatú nasce com o compromisso de honrar essa essência. O verdadeiro luxo é o respeito — à natureza, às pessoas e ao tempo”, afirmou Radyr Papini, CEO da Conduru Incorporadora e idealizador do projeto, em entrevista ao Alô Alô Bahia. Entre os destaques, o hotel contará com Beach Club de alta gastronomia, spa integrado à floresta, academia, trilhas ecológicas e uma programação voltada ao bem-estar, esporte e cultura.

Carnaval de Natal

A tradicional Caravana de Natal da Solar Coca-Cola volta a percorrer as ruas da Bahia em dezembro, levando luz, música e o clima natalino para o público. Este ano, cinco cidades baianas estão no roteiro do caminhão iluminado: Feira de Santana, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Simões Filho e Salvador. A programação começa em Feira de Santana, no dia 2 de dezembro, e segue para Vitória da Conquista, no dia 5. Já a Região Metropolitana de Salvador receberá a Caravana entre os dias 9 e 12 de dezembro, com passagens por Lauro de Freitas (9/12), Simões Filho (11/12) e encerramento na capital baiana, Salvador (12/12). A ação é promovida pela Solar Coca-Cola.

Bruno Astuto vem aí

O jornalista Bruno Astuto desembarca em Salvador na próxima sexta-feira (14) para participar de um bate-papo exclusivo no Palacete Tirachapéu, na Rua Chile, no Centro Histórico. O evento é exclusivo para convidados e contará com um coquetel após a apresentação.

Ivete e Shawn Mendes Crédito: Alô Alô

Temporada baiana

O cantor canadense Shawn Mendes aproveitou a segunda-feira (10) para conhecer um dos destinos mais paradisíacos da capital baiana: a Ilha dos Frades, na Baía de Todos-os-Santos. Acompanhado de Ivete Sangalo, o artista visitou o local e experimentou uma farofa de ovo preparada pela chef Angeluci Figueiredo, que comanda o famoso Restaurante da Preta, referência na região. Após o almoço, o grupo seguiu para um momento de descanso em frente à Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, um dos cartões-postais da ilha. Também participaram do passeio Marcelo Sangalo e Dito Espinheira.

Empreendedorismo feminino

O Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico de Salvador, será palco, na próxima segunda-feira , de um encontro dedicado à força e à diversidade do empreendedorismo feminino. Promovido pelo Instituto Move Mulher Empreendedora (IMME), o evento reunirá 40 empreendedoras de diferentes áreas e contextos sociais para um café da manhã especial, a partir das 8h. Batizado de Café Move Mulher, o encontro abre oficialmente a Semana do Empreendedorismo Feminino em Salvador e tem como objetivo promover troca de experiências, inspiração e conexões entre mulheres que impulsionam a economia local. O projeto é idealizado pela embaixadora do IMME, a vereadora Roberta Caires.

Ana Paula, Biga e Fátima Crédito: Elias Dantas

Adeus ano velho

Biga Suarez prestigiou a festa de fim de ano do Alô Alô Bahia, na última quinta-feira, no Palacete Tirachapéu. O evento contou com palestra do antropólogo Michel Alcoforado. Acompanhada da filha, Ana Paula, e da ex-cunhada Fátima Suarez, Biga sentou-se na primeira fila e cumprimentou o palestrante ao final da apresentação. A abertura do evento foi conduzida pela jornalista Camila Marinho, e o talk teve mediação da apresentadora Rita Batista. Após a palestra, houve sessão de autógrafos e um coquetel assinado pela chef Preta.

José Edivaldo Rotondano Crédito: Elias Dantas

Festa de Roto

O desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, membro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), celebrou seu aniversário neste domingo (9), no Restaurante Amado, na Avenida Contorno, em Salvador. Candidato à presidência do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), cuja eleição está marcada para 19 de novembro, Roto recebeu cumprimentos de amigos, familiares e autoridades. A celebração contou ainda com um momento especial: Ivete Sangalo pegou o microfone e fez uma apresentação surpresa ao lado de Uelma, interpretando os clássicos Muito Obrigado Axé e Não Deixe o Samba Morrer.

Walter Salles Crédito: divulgação

