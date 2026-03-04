ALÔ ALÔ

BrazilFoundation realiza primeira edição de festa na Bahia em teatro a céu aberto

Evento acontecerá dia 20 de abril

Teatro L'Occitane Crédito: divulgação

Parte da elite empresarial brasileira deve desembarcar em Trancoso, no sul da Bahia, no próximo dia 20 de abril, às 19h, para o Gala Trancoso, promovido pela BrazilFoundation. Esta será a primeira edição do evento realizada no estado.

A iniciativa acontece em parceria com o Instituto Capim Santo, fundado pela chef Morena Leite, e terá Ju Ferraz como chair. A proposta é reunir filantropia, cultura, gastronomia, sustentabilidade e impacto social em uma noite voltada à captação de recursos para projetos sociais. Os valores arrecadados serão destinados a organizações da sociedade civil apoiadas pela BrazilFoundation em todo o país, além de iniciativas do Instituto Capim Santo na região de Trancoso. A atração musical será anunciada nos próximos dias.

Sobre o teatro

Inaugurado em 2014, o Teatro L’Occitane foi concebido para sediar o Música em Trancoso (MET) e receber eventos multiculturais ao longo do ano. Projetado pelo arquiteto luxemburguês François Valentiny, o espaço se destaca pelo desenho arquitetônico com dois palcos e duas plateias sobrepostas, permitindo apresentações tanto em ambiente fechado quanto ao ar livre. Integrado à paisagem de Trancoso, o teatro se consolidou como um dos principais cartões-postais culturais da Bahia.

Luiz Mendonça Filho Crédito: Elias Dantas

Cerimônia especial

O empresário Luiz Mendonça Filho será homenageado pela Câmara Municipal de Salvador com a Medalha Visconde de Cairu e o Título de Cidadão de Salvador. A solenidade acontece hoje (4), às 18h, no Plenário Cosme de Farias. Natural de Cairu, o fundador do Grupo LM, de 74 anos, iniciou a trajetória profissional ainda na infância, vendendo fósforos na feira de Água de Meninos. Aos 18, já era dono de uma frota de táxis — experiência que deu origem ao grupo empresarial que hoje atua em todo o país.

ACM Neto, Elinaldo Araújo e Angelo Coronel Crédito: reprodução redes sociais

Casamento reúne políticos em Salvador

Ianohana Silva, filha do ex-prefeito de Camaçari Elinaldo Araújo, se casou com André Campos no sábado (28), na Casa Baluarte, em Salvador. A cerimônia reuniu nomes como ACM Neto, Angelo Coronel, José Ronaldo, Bruno Reis, Fernando Oliveira, Paulo Azi e João Roma. A celebração contou com show da banda Toque Dez. “Foi um momento lindo e emocionante”, declarou Elinaldo.

André e Gabriella Goldenstein Crédito: reprodução redes sociais

Casamento ao som de Bell Marques

Após a maratona do Carnaval de Salvador, Bell Marques animou, no sábado (28), o casamento de Gabriella Goldenstein e André Albino de Albuquerque. A celebração foi realizada no Castelo Garcia D’Ávila, na Praia do Forte. Empresária e destaque da lista Forbes Under 30, Gabriella ganhou projeção ao apostar no mercado de “shots de imunidade” enquanto estudava na Universidade de Miami. De volta ao Brasil, lançou o Morning Shot, da Sublyme. No fim de 2022, a Caffeine Army adquiriu 70% da marca. Em 2024, ela deixou a operação diária e passou a integrar o conselho da empresa. Gabriella é filha de Andrea e Jorge Goldstein.

Novo prédio da Unifacs

A Universidade Salvador (Unifacs) anunciou a construção de um novo prédio no campus Tancredo Neves, com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2027. O empreendimento terá oito andares, cerca de 30 mil m² de área total, 40 laboratórios e 15 salas de aula, e reforçará a formação acadêmica nas áreas de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e Educação Física. O prédio contará ainda com o Centro Integrado de Saúde (CIS), clínicas-escola para atendimento comunitário e laboratórios modernos, incluindo ambientes de simulação médica e cirúrgica.

