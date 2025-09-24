ALÔ ALÔ

Camarote Salvador anuncia atração internacional no Carnaval 2026

Esta será a segunda vez do artista no evento, a primeira foi em 2013

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 05:00

Cantor norte-americano Ne-Yo Crédito: divulgação

O cantor norte-americano Ne-Yo, ícone do R&B e vencedor de três Grammys, será uma das principais atrações do Camarote Salvador 2026. Ele se apresenta na segunda-feira de Carnaval, 16 de fevereiro, no Palco Praia, com sucessos como So Sick, Closer e Miss Independent. Esta será a segunda vez do artista no evento — a primeira foi em 2013.

O Camarote Salvador acontece de 12 a 17 de fevereiro, no circuito Barra-Ondina, e já tem nomes como Bell Marques e Léo Santana confirmados. Os ingressos estão à venda no site oficial da festa, realizada pela Premium Entretenimento e comandada por Luis Eduardo Magalhães e Paulo Goes.

Rota de drones

Desde 2023, Salvador opera uma rota aérea de 40 km entre a Barra e Stella Maris para transporte de materiais biológicos por drones, em parceria entre o Grupo Fleury e a startup Speedbird. A iniciativa acelera exames clínicos, reduz emissões de CO2 e já realiza até 20 voos diários. Com apoio da prefeitura, a capital baiana lidera a inovação no setor e foi pioneira ao homologar uma política municipal voltada ao uso de aeronaves não tripuladas. O sucesso do case será apresentado, hoje, no evento Cidade CSC, em São Paulo.

O casal Isis e Marcus com Tânia e Eduarda Buaiz Crédito: reprodução redes sociais

Temporada baiana

Isis Valverde esteve em Salvador no fim de semana para acompanhar o marido, Marcus Buaiz, que participou do Almoço Empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia, na sexta-feira, no restaurante Amado. Convidado especial do evento, o empresário lançou o livro As 7 Leis da Conexão e destacou em entrevista o papel da família em sua vida. O casal se hospedou no Hotel Fasano, em frente à Praça Castro Alves, e aproveitou a estadia para momentos de lazer. No sábado, fizeram um passeio de barco até a Ilha dos Frades, acompanhados de Tânia e Eduarda Buaiz, mãe e irmã do empresário, com almoço no Restaurante Preta. Nas redes sociais, Isis compartilhou cliques românticos com a legenda “Amor e axé” e registrou também uma visita à Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia.

Loja-conceito

A marca Brasileiríssima inaugurou uma loja-conceito no coração do Centro Histórico de Salvador. Instalado na Rua Chile, o espaço integra a edição 2025 da mostra Casas Conceito e foi projetado pelo escritório FMG+ Arquitetura e Construção. Fundada em 2016 na capital baiana e reconhecida por valorizar a identidade nacional, a marca disponibilizou no novo espaço sua coleção de roupas com estampas exclusivas e uma linha inédita de decoração. Hoje, a Brasileiríssima conta com 16 lojas espalhadas pelo Brasil, além do e-commerce, e segue transformando a diversidade cultural do país em experiências afetivas.

Brown e as debutantes Crédito: reprodução redes sociais

Sonho realizado

Carlinhos Brown foi presença especial na edição 2025 do projeto Sonho de Menina, realizado no domingo, na Pupileira. A iniciativa, idealizada pela decoradora Rita Torquatto e produzida por Michelly Cerqueira, promove festas de 15 anos para adolescentes em situação de vulnerabilidade social e com desafios de saúde. Nesta edição, 15 meninas viveram uma noite inesquecível com direito a vestidos, cabelo e maquiagem, valsa, buffet, presentes, fotos e filmagem, em um dos espaços mais tradicionais de celebração em Salvador.

Ingressos para peça de Wagner Moura começam a ser vendidos nesta quarta (24) Crédito: Elias Dantas

Retorno aos palcos