Centro Histórico de Salvador ganha faculdade de negócios

O anúncio foi feito nesta sexta-feira (31) durante coletiva de imprensa no Palacete Tira-Chapéu

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 08:00

Guilherme Bellintani lança faculdade de negócios no Centro Histórico Crédito: Elias Dantas

Salvador ganhará, a partir de fevereiro de 2026, uma nova instituição de ensino superior voltada à formação de líderes para o futuro dos negócios: a Lumino – New Business School. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (31) durante coletiva de imprensa no Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile, onde funcionará a sede da escola.

Dirigida pelo empresário e educador Guilherme Bellintani, a Lumino nasce com o propósito de “inaugurar um novo ciclo da educação para os negócios na Bahia”.“ Queremos formar líderes capazes de desenvolver conhecimento, criar conexões e impactar positivamente o desenvolvimento social e empresarial com inovação e tecnologia”, afirmou Bellintani em entrevista ao Alô Alô Bahia. O processo seletivo para a primeira turma de Administração acontece no dia 7 de dezembro, com provas, redação, entrevistas e análise socioeconômica para candidatos às bolsas. As inscrições estão abertas no site: strix.strixeducacao.com.br.

Museu na Graça receberá exposição de Zéh Palito

Zéh Palito Crédito: @estudioemobra

O artista paulista Zéh Palito inaugura no dia 19 de novembro sua maior exposição individual no Brasil, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC Bahia), localizado no bairro da Graça, em Salvador. A mostra tem curadoria de Daniel Rangel e marca a estreia do pintor e muralista na capital baiana. Natural de Limeira (SP), Zéh Palito — nome artístico de José Sabino dos Santos Neto — iniciou sua trajetória ainda aos 15 anos, quando começou a se envolver com pintura de rua, murais e grafite no interior paulista. Desde então, o artista tem usado a arte como instrumento de fortalecimento comunitário e reflexão social. Filho de uma empregada doméstica e de um soldador, Zéh teve contato formal com as artes por meio de um curso oferecido pela prefeitura de Limeira. Inspirado por heróis dos quadrinhos, como Homem-Aranha e Goku, e pelas cores vibrantes do grafite, desenvolveu um estilo próprio que mistura personagens negros, tons intensos e expressões do cotidiano, com referências à moda e a símbolos da cultura pop.

Exposições simultâneas

Galatea Salvador Crédito: Xico Diniz

A Galatea Salvador inaugura, no dia 13 de novembro de 2025, duas exposições individuais simultâneas: Poli Pieratti: A invenção da maré e Estela Sokol: Chuva de prata. A primeira marca a estreia da artista Poli Pieratti em Salvador, enquanto a segunda traz uma instalação inédita de Estela Sokol, desenvolvida especialmente para o cofre da galeria. As mostras, com propostas distintas, exploram temas como espaço, percepção, materialidade e sensorialidade, e representam uma nova fase da atuação da Galatea na capital baiana, promovendo diálogo curatorial e maior interação com o público. A abertura acontece na quinta-feira, 13 de novembro, das 18h às 21h, na Rua Chile.

Protagonismo Feminino

Clarissa Mathias Crédito: Divulgação

A oncologista baiana Clarissa Mathias, referência internacional no combate ao câncer de pulmão e líder do Cancer Center HSI Oncoclínicas, será homenageada com o Prêmio de Protagonismo Feminino na Oncologia pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), durante o XXVI Congresso Brasileiro de Oncologia Clínica, no Rio de Janeiro, de 6 a 8 de novembro, em reconhecimento à sua atuação em prol da equidade de gênero e de uma oncologia mais humanizada. “A oncologia tem avançado bastante nos últimos anos através também do trabalho de médicas e pesquisadoras altamente qualificadas, dedicadas e potentes. A presença feminina só fortalece essa área e a nossa árdua missão de lidar com o câncer”, afirma a médica.

Em cartaz

Rodrigo Santoro protagoniza O Filho de Mil Homens, novo longa de Daniel Rezende, que estreou na quinta-feira em cinemas selecionados, com parte das filmagens na Chapada Diamantina e em Búzios. Inspirado no livro de Valter Hugo Mãe, o filme acompanha Crisóstomo, um pescador solitário que encontra em um garoto órfão a chance de formar uma família. Chega à Netflix ainda em novembro.

Adeus ano velho

Michel Alcoforado Crédito: Divulgação

O Alô Alô Bahia vai encerrar o ano com um evento especial que reunirá nomes de destaque da economia criativa e do cenário empresarial baiano. O encontro acontece no dia 6 de novembro, no Palacete Tira Chapéu, em Salvador. A edição 2025 contará com uma palestra exclusiva do antropólogo Michel Alcoforado, autor do best-seller “Coisa de Rico” e referência nacional em comportamento, consumo e sociedade. Após o bate-papo, os convidados participarão de um coquetel assinado pela chef Angeluci Figueiredo (Preta).

Lançamento

A ADEMI-BA lançou, na quinta-feira, o livro Salvador – Grandes Obras, em comemoração aos 50 anos da entidade, durante coquetel no Palacete TiraChapéu. A publicação de quase 400 páginas, assinada pelo arquiteto e historiador Francisco Senna e pela jornalista Cleidiana Ramos, retrata a evolução urbana, arquitetônica e social da capital baiana.

