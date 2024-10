ALÔ ALÔ

Cine Glauber Rocha abre espaço multiuso para eventos no coração de Salvador

Criação do local foi motivada pela crescente demanda de eventos culturais e artísticos

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 05:00

O Cine Glauber Rocha, no coração de Salvador, acaba de inaugurar um novo espaço multiuso, oferecendo uma vista deslumbrante para a Baía de Todos-os-Santos e estrutura completa para eventos como cursos, encontros corporativos, espetáculos e até casamentos.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, Cláudio Marques, coordenador do cinema, explicou que a criação desse espaço foi motivada pela crescente demanda de eventos culturais e artísticos que o local não podia atender anteriormente. “Recebíamos muitos pedidos para cursos de culinária, saraus e eventos artísticos. Eu ficava triste por não ter como acolher. Aí, surgiu a ideia de ampliar a proposta do Cine Glauber Rocha para as demais artes”, contou.

O espaço já está preparado para receber diversos eventos a partir de 2025. “Já temos shows e espetáculos previstos para janeiro. Para outras atividades, vamos nos adequando conforme a demanda e adquirindo o mobiliário necessário”, finalizou.

O médico Roberto Badaró Crédito: Ana Albuquerque

Médico baiano integra lista dos cientistas mais influentes do mundo

A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, acaba de divulgar a lista dos 100 mil pesquisadores mais influentes do mundo. O médico baiano Roberto Badaró, professor titular e chefe de pesquisa do Instituto Senai de Sistemas Avançados de Saúde (ISI-SAS), foi classificado no ranking. “A ciência é resultado do trabalho de muitas pessoas em torno de uma pergunta científica que precisa ser respondida. O prêmio e reconhecimento não é de uma pessoa só, mas do trabalho de uma grande equipe numa instituição de excelência a exemplo da que estou hoje, o Cimatec”, disse Roberto em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Além dele, mais dois nomes que fazem parte do Senai Cimatec também foram classificados: Jailson Bittencourt de Andrade (pró-reitor de Pós-Graduação do Centro Universitário do próprio Senai Cimatec) e Milena Botelho Pereira Soares (professora titular do ISI-SAS)

Destino cultural e centro gastronômico

A Casas Conceito 2024 está em sua reta final no Palacete Tira-Chapéu, com encerramento programado para o dia 3 de novembro. De acordo com a produção, mais de 25 mil pessoas estiveram na mostra de arquitetura e decoração desde sua abertura, em setembro. Após o encerramento do evento no dia 3 de novembro, o Palacete passará a funcionar como destino cultural e centro gastronômico. As operações gastronômicas do Tira-Chapéu serão retomadas a partir do dia 8 de novembro, com os restaurantes Casaria Salvador, Preta e Pala 7, oferecendo uma programação completa e menus exclusivos para continuar a experiência.

Mariana Leão Crédito: Elias Dantas

Comemoração

Na última quarta-feira, a arquiteta Mariana Leão reuniu clientes e amigos para celebrar a repercussão do seu ambiente na CASACOR Bahia 2024. O evento aconteceu no seu espaço, o Living Hogar, que foi eleito o Melhor Ambiente da mostra deste ano. O prêmio foi definido por um júri técnico, composto por jornalistas, curadores de arte e design, personalidades no mercado de arquitetura e decoração nacional. Na ocasião, ela também comemorou três anos de seu escritório, especializado em projetos residenciais de alto padrão.

Rumpilezinho Crédito: divulgação

Especial 15 anos

Em uma noite que promete ser memorável, o grupo Rumpilezinho vai se apresentar na comemoração dos 15 anos do Alô Alô Bahia, evento que acontecerá em 29 de novembro na Casa Pia de São Joaquim, em Salvador. A celebração espera reunir mais de mil convidados e trará um show especial de Gilberto Gil, além de outras surpresas preparadas para a ocasião. A participação do Rumpilezinho representa não apenas a continuidade de um legado cultural valioso, mas também a valorização das raízes afro-brasileiras, homenageando o maestro Letieres Leite, fundador do grupo.

