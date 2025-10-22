ALÔ ALÔ

Coisa de rico: Michel Alcoforado chega a Salvador com status de best-seller

Autor e filósofo chega à capital baiana no dia 6 de novembro

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 05:00

Michel Alcoforado Crédito: divulgação

Ele é o momento. O carioca Michel Alcoforado é dono de um currículo acadêmico extenso e invejável, mas tem sido centro dos holofotes por ser o autor de um dos atuais best-sellers do mercado editorial brasileiro: Coisa de Rico – A Vida dos Endinheirados Brasileiros (Editora Todavia). Lançado em agosto de 2025, o livro rapidamente se tornou um fenômeno, permanecendo entre os 10 mais vendidos da Lista Nielsen-PublishNews de Mais Vendidos de Não Ficção Trade até a semana passada. Agora, a convite do Alô Alô Bahia, o antropólogo e escritor carioca finalmente chega a Salvador no próximo dia 6 de novembro para também lançar aqui esse que é um dos títulos mais procurados do país.

A obra é fruto de uma pesquisa de longa data do autor. Reconhecido como o “antropólogo do luxo”, Alcoforado passou 15 anos pesquisando o comportamento da elite brasileira, observando de perto como ela vive, consome e se comunica. Para ele, “os ricos brasileiros não constroem vínculos de solidariedade com a sociedade”, tendo seus ganhos mais referenciados à família, à herança.

Em Coisa de Rico, Michel reflete sobre essa parcela da sociedade como reflexão sobre o próprio Brasil, onde o desejo de ascensão e o fascínio pelo luxo moldam comportamentos, valores, aspirações e a necessidade de ostentação de consumo. Através de uma escrita envolvente, resultado de olhar sensível de homem negro da Zona Norte do Rio de Janeiro, Alcoforado propõe uma reflexão sobre o que significa ser rico no Brasil contemporâneo: a performance e o domínio de códigos e pertencimento social que vão muito além da renda.

“Pra ser aceito, eu preciso ser embranquecido”

PhD em Antropologia do Consumo, com formação internacional pela University of British Columbia (Canadá) e Berlin School of Creative Leadership (Alemanha), Michel tem também especializações em Comunicação e Gestão de Marcas de Luxo. Durante o estudo que gerou o livro, o antropólogo circulou em ambientes caros à alta sociedade e mesmo tendo trânsito entre seus grandes sobrenomes, a todo momento era lembrado de que não pertencia àquele metiê.

“Nada apaga a raça”, disse Michel em entrevista ao apresentador Pedro Bial. “Há um esforço momentâneo de tentar me embranquecer. E aí é interessantíssimo porque, pra ser aceito, eu preciso ser embranquecido. […] Mas, isso se dissolve na hora em que eu levanto da mesa do restaurante chique e vou ao banheiro. Porque aí me perguntam onde fica a cozinha, o que tá bom de se comer naquele dia, onde o carro está sendo estacionado. Nada apaga o racismo no Brasil”, atesta.

Emilie Najar Crédito: Michele Suto

Formatura em Direito

Emilie Najar, filha de Sandy Najar e Junior Luzbel, celebrou, no sábado (18), sua formatura em Direito pelo IBMEC, em São Paulo. As comemorações começaram na noite anterior, com um jantar no restaurante do hotel Fasano, que reuniu familiares e amigos vindos da Bahia. Destaque da turma, Emilie foi laureada em setembro com o título Summa Cum Laude e escolhida oradora da colação. Em seu discurso, defendeu a escuta, o questionamento e o compromisso com a justiça como pilares da atuação jurídica. No dia da cerimônia, Emilie recebeu os convidados em seu apartamento, no bairro Jardins, para um coquetel assinado pelo buffet Zest. De lá, todos seguiram juntos em um ônibus transformado em boate até o Espaço Unimed, onde aconteceu a solenidade.

ACM Neto Crédito: divulgação

ACM Neto vai à China

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, cumpre agenda oficial na China ao lado de integrantes da Fundação Índigo e do partido. Anteontem, a comitiva visitou, em Pequim, a sede da China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC) — uma das maiores empresas de tecnologia aplicada à segurança pública no mundo. A viagem, que começou no sábado (18), tem como objetivo permitir que lideranças brasileiras conheçam experiências internacionais, compartilhem boas práticas e estabeleçam pontes de cooperação com entidades públicas e privadas chinesas.

Mônica Aguiar Crédito: divulgação

Feito inédito

Pela primeira vez em sua história, a Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) terá uma mulher na direção. A professora Mônica Aguiar foi eleita para o cargo e aguarda a nomeação oficial pelo reitor da universidade. O resultado marca um feito inédito em 134 anos de existência da instituição, uma das mais tradicionais do país. “Esta conquista é coletiva. É a vitória do diálogo, da escuta e do compromisso com a comunidade acadêmica. Depois de 134 anos, uma mulher chega à direção da nossa Faculdade, e isso carrega um significado muito maior do que um resultado eleitoral. É a prova de que a transformação é possível quando caminhamos juntos", declarou Mônica, emocionada após o resultado.

Reabertura no Pelourinho

O tradicional bar O Cravinho, localizado no Pelourinho, voltou a funcionar ontem, após a liberação do registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que atesta a segurança dos produtos utilizados na fabricação das bebidas da casa. A retomada das atividades ocorre após o bar passar por fiscalizações recentes, que resultaram na interdição temporária de barris utilizados na produção da bebida artesanal que dá nome ao estabelecimento. Com o registro liberado e toda a documentação regularizada — incluindo alvará, certificações e notas fiscais —, o Cravinho reafirma sua posição como “patrimônio cultural e afetivo da Bahia”, nas palavras da própria equipe.

Coach NY inaugura loja em Salvador