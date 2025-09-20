Alô Alô Bahia

Com show surpresa de Saulo, Alô Alô Bahia promove almoço de negócios e reúne lideranças empresariais em Salvador

A iniciativa fortalece Salvador como um polo estratégico para negócios e investimentos

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 08:00

Decoração do evento Crédito: Elias Dantas/Divulgação

O Alô Alô Bahia promoveu, nesta sexta-feira (19), um almoço de negócios que reuniu grandes nomes do setor empresarial no Restaurante Amado, em Salvador. A abertura do evento foi marcada por uma apresentação surpresa do cantor Saulo Fernandes, que animou os cerca de 200 convidados.

Na sequência, os participantes acompanharam falas de Marcus Machado, presidente da Rede Bahia, e Pablo Toledo, diretor de marcas e comunicação da BYD, que compartilharam insights sobre inovação e o papel da comunicação no ambiente corporativo.

Um dos destaques do encontro foi a participação do empresário Marcus Buaiz, que subiu ao palco para abordar o tema “Como conectar pessoas e impulsionar negócios de sucesso”. Na ocasião, ele também lançou seu livro, As 7 Leis da Conexão, com uma sessão de autógrafos exclusiva para os presentes.

A iniciativa fortalece Salvador como um polo estratégico para negócios e investimentos, destacando o potencial da capital baiana no cenário nacional. Com uma programação que aliou conteúdo, cultura e entretenimento, o encontro também consolidou o Alô Alô Bahia como uma plataforma relevante de networking e informação para lideranças e formadores de opinião de todo o Brasil.