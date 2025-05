ALÔ ALÔ

Dono de shoppings em Salvador, Grupo JCPM comemora 90 anos com festa em Recife

Evento aconteceu domingo (11), no Teatro RioMar, e reuniu lideranças políticas, amigos, colaboradores e nomes que ajudaram a construir a história do grupo fundado em 1935

Publicado em 14 de maio de 2025 às 05:00

O presidente do grupo, João Carlos Paes Mendonça, conduziu grande parte da cerimônia em Recife Crédito: Sérgio Bernardo/divulgação

O Grupo JCPM celebrou seus 90 anos de trajetória, anteontem, no Teatro RioMar, em Recife. O evento reuniu lideranças políticas, além de amigos, colaboradores e nomes que ajudaram a construir a história do grupo fundado em 1935, em uma mercearia no povoado de Serra do Machado, interior de Sergipe. >

O presidente do grupo, João Carlos Paes Mendonça, conduziu grande parte da cerimônia e não escondeu a emoção ao falar do legado da família e da responsabilidade de manter vivo o espírito de inovação e compromisso social que sempre nortearam a empresa. Em seu discurso, destacou a importância da esposa e reforçou que “só quem gosta de gente é capaz de fazer”, ao relembrar a vocação do grupo de trabalhar com foco no estímulo do crescimento coletivo e digno.>

Presente na Bahia há décadas, o Grupo JCPM é responsável por empreendimentos como o Salvador Shopping e o Salvador Norte Shopping.>

Câmara de Comércio França-Brasil inaugura unidade em Salvador>

A Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) inaugura, neste sábado (17), sua nova unidade regional na capital baiana. A Antena CCIFB Nordeste-Salvador integra a estratégia de nacionalização da entidade e reforça o protagonismo da Bahia nas relações econômicas, culturais e institucionais com a França. A cerimônia de lançamento será realizada no Centro de Convenções Salvador – onde funcionará a nova unidade da Câmara de Comércio França-Brasil – e contará com a presença do embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, além de autoridades locais e empresários.>

Para Ludovic Moullin, responsável pela nova unidade e diretor da GL Events para o Nordeste, a presença da CCIFB na Bahia consolida o Nordeste como uma ponte estratégica nas relações entre os dois países. “Queremos ampliar essa atuação para além do turismo, trazendo inovação, sustentabilidade e oportunidades econômicas para diversos setores”, destacou.>

Midi Alves Crédito: Luiza Bonfim/divulgação

Baiana em Cannes>

A cineasta Midi Alves, estudante do bacharelado interdisciplinar de artes da UFBA, teve o filme de estreia, Nó, selecionado para exibição entre os dias 14 e 24 de maio no Festival de Cannes. Em 2025, o Brasil será o país homenageado no evento. “Trata-se de uma rara e valiosa oportunidade de dar visibilidade ao cinema negro brasileiro no exterior, especialmente por meio das narrativas que vêm sendo construídas pelas novas gerações de realizadores”, pontuou Midi Alves. Realizado com apoio da pró-reitoria de Extensão (Proext), o curta-metragem integra a Coleção CineMalagasy na mostra paralela não competitiva Short Film Corner, parte do encontro francês. Segundo a artista, a indicação teve origem na parceria entre os festivais Zózimo Bulbul de cinema negro (RJ) e o Madagascourt, realizado na ilha africana — o qual, por sua vez, tem um diálogo com a França.>

Em alta>

O mercado imobiliário baiano registrou crescimento de 8,6% de unidades vendidas em fevereiro. De acordo com pesquisa apresentada pela ADEMI-BA, foram 835 unidades vendidas em Salvador e Região Metropolitana, número que representa 81% do total de vendas do mesmo período de 2024. Entre os bairros mais vendidos em Salvador no mês de fevereiro, destaque para Armação (31,9%), Costa Azul (11,1%), Rio Vermelho (8,2%), Mussurunga (7,2%) e Itapuã (6,3%). A região da Barra/Ondina também aparece em destaque, com 8,5% de participação nas unidades vendidas e 8,5% de participação no VGV.>

Jô Barros Crédito: Romário Carva/divulgação

Do arrocha clássico ao brega raiz>

O cantor e compositor Jô Barros vai levar um show exclusivo para o Arraiá do Alô Alô Bahia. A apresentação promete transportar o público pelos sons e memórias afetivas das festas juninas do Nordeste. O evento acontece depois de amanhã, apenas para convidados, no Cerimonial Conceição da Praia, no Comércio, em Salvador. O show, intitulado Na estrada com o Bregastar, é um passeio musical que funde o arrocha clássico ao brega raiz, com novas roupagens e cenários que evocam as noites quentes dos arraiais do Maranhão, Pernambuco e Bahia. Além de Jô Barros, a noite terá show de Elba Ramalho, uma das maiores representantes da música nordestina, celebrando os clássicos do forró e o espírito junino, entre outras atrações.>

Rafael Ramos Crédito: Kirk Moreno/divulgação

