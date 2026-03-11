ALÔ ALÔ

Empresário belga investe R$ 120 milhões em hotel de luxo no litoral norte da Bahia

O Nanö Beach Hotel Subaúma, previsto para inaugurar em novembro de 2026

11 de março de 2026

Antoine Painclanc Crédito: divulgação

A vila de pescadores de Subaúma, no município de Entre Rios, no litoral norte da Bahia, será palco de um novo empreendimento hoteleiro de alto padrão. O Nanö Beach Hotel Subaúma, previsto para inaugurar em novembro de 2026, está sendo construído com investimento de cerca de R$ 120 milhões.

O projeto é liderado pelo investidor belga Antoine Painclanc, que chegou ao Brasil em 2017 e iniciou operações na região com um beach club. Segundo ele, a escolha de Subaúma se deu pela beleza natural preservada da vila e pela proximidade com Salvador, localizada a cerca de 99 quilômetros.

“Subaúma é um lugar ainda preservado, com ritmo próprio e distante dos grandes fluxos turísticos, mas com grande potencial”, explica Painblanc, em entrevista ao Alô Bahia. A ideia de construir o hotel surgiu a partir da demanda por hospedagem gerada pelos eventos realizados no beach club da região.

Liderança baiana

A Bahia passou a liderar as vendas da Porsche no Nordeste, após dois anos de liderança do Ceará. Os dados são da Fenabrave. Em 2025, a Bahia registrou 197 veículos emplacados, superando o Ceará, que somou 188 unidades no período. Nos dois primeiros meses de 2026, o estado também mantém a dianteira, com 25 emplacamentos, seguido pelo Ceará, com 21, e por Pernambuco, com 16. Entre os modelos mais vendidos na região estão o Porsche Cayenne, seguido pelo Porsche Macan e pelo esportivo Porsche 911.

Soho na CASACOR

A CASACOR Bahia anunciou o Grupo Soho como responsável pela operação gastronômica da edição de 2026. A mostra acontece de 7 de julho a 6 de setembro na Casa Nossa Senhora das Mercês, antigo Convento e Colégio Nossa Senhora das Mercês. Com o tema Mente e Coração, a edição propõe refletir sobre a casa como espaço de autocuidado e reconexão. Dentro da proposta, a gastronomia integra a experiência sensorial da mostra. O Grupo Soho terá um sushi bar no espaço e também assinará os menus dos eventos da programação, além de uma segunda operação gastronômica que será anunciada.

Flora, Paulo Roberto e Gilberto Gil Crédito: Bruna Novaes

Turnê internacional

Aos 83 anos, o cantor e compositor Gilberto Gil iniciou no sábado (7) a etapa internacional da turnê Tempo Rei, com apresentação em Santiago. O show marcou a estreia do espetáculo fora do Brasil. Antes de subir ao palco, Gilberto Gil esteve acompanhado da esposa, a empresária Flora Gil, quando recebeu a visita do embaixador do Brasil no Chile, o diplomata Paulo Roberto Soares Pacheco. Após a apresentação na capital chilena, Gil segue para Buenos Aires, onde se apresenta hoje, na Movistar Arena.

Estátua Moraes Moreira

O cantor e guitarrista Davi Moraes se apresentará nesta quinta-feira (12), no terraço do Cine Glauber Rocha, em Salvador. O show marcará a inauguração da estátua em homenagem ao cantor e compositor Moraes Moreira, pai de Davi, na Praça Castro Alves. A homenagem integra o lançamento da programação comemorativa pelos 40 anos da Fundação Gregório de Mattos (FGM).

Alexandre Augusto Crédito: Renan Benedito

Lançamento

O fotógrafo e jornalista Alexandre Augusto lança amanhã o livro Mulheres de Pedra, que retrata a rotina de mulheres que trabalham em pedreiras na Chapada Diamantina. A obra reúne 58 fotografias que mostram o dia a dia de trabalhadoras que passam horas quebrando rochas sob sol intenso para transformar pedra bruta em paralelepípedos, vendidos por cerca de R$ 0,15 a unidade.

Publicado pela Editora Noir, o lançamento acontece na Paulo Darzé Galeria. O projeto também aborda temas como informalidade, desigualdade de gênero e a resistência de mulheres que sustentam suas famílias a partir do trabalho nas pedreiras.

Luxo à beira-mar

O empreendimento terá 30 bangalôs à beira-mar, priorizando exclusividade e experiência personalizada para os hóspedes. Do total, 16 unidades contarão com piscina privativa, enquanto outras 14 terão banheira de hidromassagem. A arquitetura foi projetada para se integrar à paisagem natural, utilizando materiais regionais. O hotel também contará com um spa voltado ao bem-estar, com tanques de imersão e flutuação, hamman, Vichy shower e haloterapia.