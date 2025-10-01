ALÔ ALÔ

Escritório baiano vence prêmio global de arquitetura por práticas sustentáveis

O coletivo baiano Arquivo, sediado em Salvador, foi um dos 20 selecionados no mundo inteiro para receber o prêmio ArchDaily Next Practices

Alô Alô Bahia

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 05:00

Escritório do coletivo baiano Arquivo Crédito: Manuel Sá

O coletivo baiano Arquivo, sediado em Salvador, foi um dos 20 selecionados no mundo inteiro para receber o prêmio ArchDaily Next Practices, um dos reconhecimentos mais relevantes da arquitetura contemporânea. O anúncio foi feito durante a primeira Bienal de Arquitetura de Copenhague, na Dinamarca.

Fundado pelos arquitetos Fernanda Veiga, Pedro Alban e Natalia Lessa, o Arquivo foi destaque pela atuação inovadora em sustentabilidade, responsabilidade social e impacto cultural. O coletivo adota o reaproveitamento de materiais como eixo central dos seus projetos, tendo mais de 300 toneladas de resíduos desviados de aterros e incorporados em construções que resgatam memórias e tradições locais.

Entre os projetos emblemáticos do grupo está o Casarão 28, que integrou mais de 100 elementos de demolição à reforma de um imóvel do século XVIII, e a Casa Carcaré, onde 43 janelas reaproveitadas compõem a fachada principal — obra realizada em parceria com o mestre carpinteiro Seu Antônio e jovens arquitetos. O prêmio reconhece escritórios que estão redefinindo o futuro da arquitetura com práticas interdisciplinares e inovadoras.

Projeto-piloto

Ainda em 2025, Salvador passará a contar com pontos de ônibus monitorados por câmeras de segurança no período noturno, entre 20h e 5h. A ação faz parte do projeto Abrigo Amigo, que tem como objetivo ampliar a sensação de segurança para usuários do transporte público na capital baiana. Nesta fase inicial, o projeto-piloto contará com 50 abrigos inteligentes, equipados com câmeras de alta resolução, microfones sensíveis, alto-falantes e internet de alta velocidade. Um dos destaques é a possibilidade de o usuário acionar, por chamada de vídeo, uma central de atendimento em tempo real, caso esteja sozinho no ponto. Durante a chamada, uma atendente acompanha virtualmente o passageiro até o embarque no ônibus, encerrando o contato após a chegada do coletivo. A iniciativa é fruto de uma parceria público-privada entre a Eletromidia e a Claro, em colaboração com a Prefeitura de Salvador, por meio da Sedur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo) e da Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade).

Nizan, Vanessa e Rodrigo Maia Crédito: divulgação

Celebrante baiano

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia oficializou a união com a advogada Vanessa Rahal Canada no último sábado, 27 de setembro, em uma cerimônia na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. Um dos destaques da noite foi a escolha do celebrante: o publicitário baiano Nizan Guanaes, amigo pessoal do noivo, conduziu a cerimônia. A festa reuniu nomes de peso da política e do empresariado brasileiro, como o ministro do STF Flávio Dino, além de outros ministros, parlamentares e autoridades. A trilha sonora ficou por conta de grandes nomes da música nacional, como Xande de Pilares, Pretinho da Serrinha e Bell Marques.

Espaço de eventos

O Almacen Pepe comemora uma década de atuação em Salvador com uma grande novidade. Nesta quarta-feira, das 18h às 21h, será inaugurado o Espaço de Eventos Almacen Pepe, no Shopping Barra. Com capacidade para até 90 pessoas, o novo ambiente foi projetado para receber diferentes tipos de celebrações. O espaço conta com bar e cozinha independentes, adega climatizada com mais de 300 rótulos e experiências exclusivas de harmonização. Também serão oferecidos jantares intimistas para grupos reduzidos. “A ideia é transformar esse espaço em um local agradável, com serviço impecável, a um preço justo para a qualidade Pepe oferecida”, afirma André Faro, sócio-administrador.

Programa de entrevistas no YouTube

A jornalista Joyce Pascowitch lançou um novo projeto em vídeo, gravado diretamente de sua casa. A proposta é criar conversas intimistas e provocadoras, fugindo de temas da moda para dar espaço a ideias que desafiem entrevistadora e público. Os episódios vão ao ar semanalmente no canal de Joyce no YouTube. Na estreia, ela recebeu Charles Cosac. No segundo episódio, o convidado foi o antropólogo Michel Alcoforado, autor de Coisa de Rico. “Quero ser desafiada”, resume Joyce sobre a nova fase

Zeca Veloso Crédito: Bispo

Lançamento

O cantor e compositor Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso e Paula Lavigne, está em fase de produção de seu primeiro álbum solo, com canções autorais e inéditas. O lançamento está previsto para acontecer até o final de 2025, em todas as plataformas digitais. O projeto contará com 10 faixas, entre elas uma música intitulada Salvador, em homenagem à capital baiana.

Victor Cavalcanti Crédito: divulgação

Startup baiana capta R$ 40 milhões para escalar tecnologia de gestão de frotas