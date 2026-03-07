Exposição imersiva sobre dinossauros chega a shopping em Salvador

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de março de 2026 às 08:00

Exposição imersiva “A Era dos Dinossauros” estreia no Shopping Barra, em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador recebe, a partir de 27 de março, a exposição imersiva “A Era dos Dinossauros”, em curta temporada no Shopping Barra. A experiência convida o público a uma viagem ao passado pré-histórico, apresentando a evolução do planeta nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo por meio de cenários interativos, tecnologia e recursos audiovisuais.

Entre os destaques estão o Atelier de Superprojeções, com exibição imersiva em 360° durante 30 minutos, além da Floresta dos Dinossauros, que recria ambientes jurássicos com réplicas de espécies como o T-Rex, e da Estação Fóssil, que apresenta de forma interativa o trabalho da paleontologia. A mostra é uma produção da Lightland em parceria com a Irises Produções .Os ingressos estão à venda no https://www.ingresso.com/evento/a-era-dos-dinossauros-salvador.

Isaac Edginton Crédito: Divulgação

Lançamento

O executivo baiano Isaac Edington lança, no próximo dia 19 de março, o livro Já Deu, Né? – Pare de Reclamar e Reinvente Sua Vida. A noite de autógrafos, para convidados, será realizada na Cocar Showroom Brands, no Rio Vermelho. Na obra, o autor propõe uma reflexão sobre a cultura da reclamação e convida o leitor a assumir mais responsabilidade sobre suas escolhas. Com base em conceitos de neurociência, psicologia e filosofia prática, o livro analisa como o hábito da queixa se forma e apresenta caminhos para transformá-lo em atitudes mais construtivas no dia a dia.

Sandy Najar Crédito: Elias Dantas/divulgação

Expansão

A empresária Sandy Najar inaugura, na próxima segunda-feira (9), um novo showroom para sua marca BY SN em Salvador. O espaço funcionará no Arbus Empresarial, no Horto Florestal, onde a etiqueta já atua há oito anos. A abertura do novo ambiente marca uma fase de expansão da marca, que começou com a venda de bolsas estampadas e, ao longo do tempo, ampliou o portfólio para peças de vestuário com foco em materiais nobres e produção autoral. A inauguração acontece das 10h às 19h. A loja estará aberta ao público a partir do dia seguinte, 10 de março.

Zeca Veloso Crédito: Elisa Maciel/divulgação

Aniversário

O cantor e compositor Zeca Veloso sobe ao palco do Teatro Iguatemi neste sábado (7) para apresentar o álbum de estreia Boas novas. A apresentação, com ingressos esgotados, marca também a celebração de aniversário do artista, que dividirá a data com o público paulista. Filho de Caetano Veloso, Zeca segue com a agenda de shows no dia 4 de abril, quando leva o espetáculo ao Queremos! Festival, no Teatro Carlos Gomes. Em fevereiro, o músico também participou do Baile Concerto na Concha Acústica do TCA.

Homenagem

O empresário Luiz Mendonça Filho foi homenageado pela Câmara Municipal de Salvador com duas distinções: a Medalha Visconde de Cairu e o Título de Cidadão de Salvador. A solenidade aconteceu na quarta-feira (4), no Plenário Cosme de Farias, reunindo autoridades, familiares e convidados. Natural de Cairu, o empresário de 74 anos é fundador do Grupo LM. A Medalha Visconde de Cairu foi concedida por iniciativa do vereador Alexandre Aleluia, enquanto o Título de Cidadão foi proposto pelo vereador Leite Matos, em reconhecimento à trajetória empresarial e à contribuição para o desenvolvimento econômico de Salvador.

Larissa Moraes Crédito: Divulgação

Destaque internacional

Natural do bairro de Brotas, em Salvador, a modelo Larissa Moraes, de 20 anos, é um dos nomes brasileiros em evidência na atual temporada internacional de moda, dedicada às coleções prêt-à-porter de inverno 2026. Após desfilar na London Fashion Week, a agenda da baiana passou por Milão e segue agora para os últimos desfiles da Paris Fashion Week. Nesta temporada, Larissa participou de apresentações de marcas como Missoni, Sportmax, Erdem, Simone Rocha, além das grifes Chloé e Balmain. A modelo também foi destaque em um levantamento da CNN Brasil que reuniu 10 brasileiras que chamaram atenção nas semanas de moda internacionais.

Centro pioneiro

Salvador passa a sediar, a partir de 12 de março, o primeiro centro de treinamento em cirurgia robótica da América Latina com uso sistematizado de cadáver fresco. O Instituto de Anatomia Robótica e Treinamento (IART) funcionará no ITC Salvador, anexo à Faculdade FTC, na Avenida Paralela. Idealizado pelo cirurgião Nilo Jorge Leão, que também coordena o Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica, o centro oferecerá capacitação prática avançada para médicos. A coordenação científica é do especialista argentino Francisco Castillo. O uso de cadáver fresco é considerado padrão internacional para treinamento por permitir dissecação com maior fidelidade anatômica e segurança no aprendizado.

Finalista