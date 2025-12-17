ALÔ ALÔ

Família Coelho se reúne em Salvador para casamento de Felipe e Verônica Almeida

Cerimônia aconteceu no Trapiche Barnabé

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 05:00

Verônica Almeida e Felipe Coelho Crédito: Elias Dantas

O empresário Felipe Coelho, filho de Itana e Caio Coelho, se casou na sexta-feira (12) com Verônica Almeida, filha de Veruschka e Heron Mattos de Almeida. A cerimônia e a festa aconteceram no Trapiche Barnabé, no Comércio, espaço reaberto em julho e que vem se consolidando como polo cultural e criativo da cidade.

Construído no século 18, o Trapiche passou por uma ampla requalificação e reabriu as portas com novos espaços. A ambientação do evento levou a assinatura de Fernanda Brinço, com buffet do Dedo de Moça, de Pat Prazeres. A tecnologia ficou a cargo da TD, enquanto os drinques foram preparados pela Concept Bar.

Entre os convidados, estiveram Fernando Bezerra Coelho, irmão de Caio, acompanhado da esposa, Adriana Souza Leão Coelho, além de Miguel Coelho, que marcou presença com Lara Secchi. Na véspera do casamento, as famílias se reuniram para um jantar no Chez Bernard, na Gamboa.

*Veja fotos e cobertura completa no aloalobahia.com.

Projeto premiado de Tatiana Melo Crédito: Paola Kiminami e Renato Rebouças

Modo de vida

A arquiteta Tatiana Melo conquistou o Prêmio Núcleo Destaque 2025 na categoria Apartamento Acima de 250 m². O projeto vencedor é um moderno duplex no Horto Florestal, com pé direito duplo que emoldura a vista para o mar e garante iluminação natural aos ambientes. Tatiana buscou equilibrar os desejos do casal proprietário, unindo a robustez masculina à leveza feminina, resultando em um projeto contemporâneo com atenção especial aos detalhes e ao uso de tecnologias no design e na estrutura. Filha de construtor e formada em engenharia antes de migrar para a arquitetura, Tatiana aplicou seu conhecimento técnico em uma mudança de planta que incluiu o pé direito duplo, a escada protagonista da sala e a entrada em pedra. “A parede curva de pedras tem um significado especial: ela conduz o visitante pelo espaço e revela tudo o que o apartamento oferece. A escada impacta sem interromper o layout”, explica a arquiteta.

Homenagem em NY

Os empresários baianos Jeane Tosta e Rafael Mota, à frente da Smile Global Events Corp., foram homenageados internacionalmente por sua atuação no setor de eventos. A homenagem ocorreu durante a Noite de Gala da America Start Foundation, ontem à noite, no The Plaza Hotel, em Nova York. O evento reuniu líderes, autoridades e personalidades de diferentes países. A Smile Global Events Corp. participou da realização e cocriação da noite beneficente. Um dos destaques foi o show do cantor baiano Saulo Fernandes, viabilizado pelo casal, reforçando o papel da empresa como ponte entre experiências culturais brasileiras e o cenário internacional.

Costa do Sauípe reabre hotel

A Costa do Sauípe inicia 2026 com a reabertura do Mar Premium, que terá operação em soft opening de 18 de janeiro a 8 de março, período em que os pacotes já podem ser adquiridos com tarifas especiais, a partir de R$ 1.728 para dois adultos, all inclusive. A novidade integra o plano de renovação do complexo conduzido pela Aviva desde 2018, que já elevou a categoria do Brisa Grand Premium e do Sol Grand Premium, este último reconhecido pelo Travellers’ Choice 2025, do Tripadvisor.

Vem, verão!

Porto Seguro deve viver um dos verões mais movimentados da última década. Entre 20 de dezembro de 2025 e 22 de fevereiro de 2026, período que inclui o Carnaval prolongado, a cidade estima receber cerca de 1 milhão de visitantes. Os dados são da Superintendência de Produto Turístico da Secretaria Municipal de Turismo, que projeta oficialmente 888.530 turistas, número que pode se aproximar da marca de um milhão com o fluxo típico da alta estação. A expectativa é impulsionada pela forte malha aérea, pela conectividade rodoviária e pelas ações de promoção do destino no Brasil e no exterior.

Gilberto Gil Crédito: @ibrunanovaes

