Famoso bar do Rio Vermelho reabre após cinco anos com programação especial

28 de janeiro de 2026



Após quase cinco anos fechado, o Chupito, bar que marcou a vida noturna de Salvador, reabriu as portas na quinta-feira (22), no Rio Vermelho. A reinauguração aconteceu em evento fechado para convidados, com show do JP Castelhano Trio e sets dos DJs TelefunkSoul, DJ Pureza e DJ Secretinho.

Conhecido pelo clima de balada, com luzes coloridas, globo espelhado e pista sempre cheia, o Chupito chegou a ser eleito bar revelação pela revista Veja e se consolidou como um dos endereços mais emblemáticos do bairro. Agora, o bar retorna em novo endereço, no espaço onde funcionava o Ayrá Gastrôbar, na Rua da Paciência.

O bar mantém a essência da casa, mas divide a experiência em dois momentos: das 18h às 23h funciona como gastrobar, com gastronomia criativa do chef José Morchón e carta de drinks; a partir das 23h, o espaço se transforma em pista de dança, com programação de DJs e artistas locais. O conceito é assinado por Juliane Holler, responsável também pela seleção dos drinks.

Ifood renova patrocínio

O iFood anunciou o patrocínio oficial dos carnavais de rua de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro em 2026. A iniciativa integra a estratégia da marca de ampliar sua presença em grandes eventos culturais do país. Em Salvador, o iFood renova pelo quarto ano consecutivo o patrocínio ao Camarote Expresso 2222, além de marcar presença no Camarote Salvador e apoiar blocos tradicionais como Nana, Crocodilo e Camaleão. A campanha deste ano, “iFood é Tudo Pra Mim no Carnaval”, tem Léo Santana como embaixador. A marca também apoia manifestações da cultura afro-baiana, como Cortejo Afro, Ilê Aiyê e Filhos de Gandhy, reforçando o compromisso com a cultura e a economia criativa.



Homenageado da semana

O ex-prefeito de Salvador ACM Neto foi homenageado pela filha, Lívia Magalhães, nesta segunda-feira (26), data de seu aniversário, durante a inauguração do viaduto José Linhares, na Avenida ACM. Em discurso, Lívia destacou a trajetória pessoal e política do pai, ressaltando valores como integridade, compromisso com a Bahia e o lado familiar. A cerimônia contou com a presença de ACM Júnior e do prefeito Bruno Reis. ACM Neto foi amplamente homenageado nas redes sociais e, à noite, jantou em casa, com familiares.

Expansão no Litoral Norte

O Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, no Litoral Norte da Bahia, vai ganhar 208 novos apartamentos e uma área Family Selection voltada para famílias. O anúncio foi feito durante a Fitur 2026, em Madri, pelo subdiretor do Palladium Hotel Group, Jesus Sobrinho. A expansão, prevista para 2028, integra um plano global de investimentos de US$ 1,1 bilhão do grupo e reforça a competitividade do resort, que já conta com piscinas, spa, bares e restaurantes em sistema all inclusive, atraindo hóspedes em busca de experiências premium à beira-mar.





Pe-dro Sampaio na folia

O Carnaval de Salvador 2026 ganha reforço com Pedro Sampaio no circuito Barra–Ondina. O DJ comanda seu bloco na quinta-feira de Carnaval, a partir das 21h30, no Trio Dragão. Neste ano, o artista apresenta o tema Agentes do Caos Brasileiro, conceito que aposta em um caos positivo e se reflete nos figurinos e na identidade visual dos shows. O projeto dialoga com a estética Made in Caos, já apresentada por Pedro em grandes festivais. Além do bloco, ele se apresenta no Camarote Salvador, na segunda-feira de Carnaval.



Festa Abre Alas

O Carnaval de Salvador começa a esquentar com a sexta edição da festa Abre Alas, no dia 11 de fevereiro, na Área Verde do Othon, em Ondina. Considerado o maior evento privado da quarta-feira pré-Carnaval, a festa terá shows de Saulo, Filhos de Jorge e Samba de Dom. Idealizado pela AMB Business, de Aldo Benevides, o evento chega a 2026 com histórico de ingressos esgotados. As últimas entradas estão à venda pela Ticket Maker, no terceiro lote, por R$ 240.

Nova Produtora lança holding em evento no Centro Histórico

A Nova Produtora apresentou a Orquestra, holding criativa e estratégica que marca um novo momento da empresa, com o objetivo de consolidar o grupo como um dos maiores ecossistemas de entretenimento do país. O lançamento aconteceu anteontem, em evento realizado na Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador. Com a nova estrutura, a Orquestra passa a reunir diferentes marcas em um mesmo ecossistema, enquanto a Nova assume o papel de um dos núcleos da holding, com foco em live marketing. O grupo reúne frentes como Trend, Âmago, Unoo, Zanzibar, Soma e We Move, atuando de forma integrada. Criada por jovens empreendedores com menos de 30 anos, a Nova se consolidou em cerca de três anos no cenário baiano, com eventos próprios, projetos autorais e produções para grandes marcas, como a Fenty Beauty, além do Réveillon Destino e iniciativas como Oboé, Festa Alma e Guudrun.



Atração internacional

A sexta-feira do Carnaval de Salvador, 13 de fevereiro, promete ser um dos pontos altos da folia com a apresentação do DJ sul-africano Black Coffee no Camarote Villa. Eleito Melhor DJ do Mundo em 2024 pelo Golden Moon Awards, o artista leva sua sonoridade ao Carnaval baiano. O show integra a programação do Camarote Villa 2026, que terá como tema El Dorado e parceria de mídia com o Alô Alô Bahia. O line-up inclui ainda nomes como Ivete Sangalo, Bell Marques, Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Menos é Mais, Nattan, Zé Vaqueiro e Matheus & Kauan. O Villa funciona de 12 a 17 de fevereiro, das 19h às 5h, com estrutura all inclusive, dois palcos, mirantes para o circuito e capacidade para cerca de 4 mil pessoas por noite.

