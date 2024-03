ALÔ ALÔ

Fórum ESG 2024: CORREIO e Alô Alô Bahia realizam principal evento sobre o tema no Estado

Encontro acontecerá em maio no Porto Salvador

Publicado em 23 de março de 2024 às 05:00

Porto Salvador Crédito: Divulgação/ @portodesalvador

O principal evento de ESG realizado no Nordeste será promovido entre os dias 22 e 23 de maio, em Salvador. Produzido pelo CORREIO e Alô Alô Bahia, a terceira edição do Fórum Salvador proporcionará um conjunto de palestras, painéis e estandes sobre assuntos relacionados com a preocupação dos setores empresarial e financeiro com a preservação ambiental, social e com os processos de governança.

Sediado no Porto Salvador, no Comércio, o fórum contará com inscrições gratuitas – que serão disponibilizadas posteriormente – e elencará quais são as principais tendências da sigla para 2024, como Sustentabilidade Corporativa e Finanças Sustentáveis, Inovação e Tecnologia, Diversidade, Economia Circular e Gestão de Resíduos, Mudanças Climáticas e Biodiversidade e Inteligência Artificial.

“A cada ano, o Fórum ESG Salvador vem evoluindo tanto nos termos que aborda, quanto na participação efetiva dos diversos setores empresariais, evidenciando o compromisso das empresas com a adoção de práticas sustentáveis que ajudam a amenizar os impactos que geram no planeta e na sociedade”, afirmou Luciana Gomes, gerente Comercial do CORREIO. “Iremos discutir os tópicos que mais ocupam as reuniões de conselho e áreas de inovação das empresas, como IA e mudanças climáticas”, completa Victor Carvalho, diretor Comercial do Alô Alô Bahia.

“O ESG (de “environmental, social and governance”) entrou, há alguns anos, na agenda de importantes gestores e investidores, especialmente na Europa e Estados Unidos. Estima-se que haja no mundo cerca de US$ 30 trilhões nos fundos ESG, que são compostos por papéis de empresas que se balizam por essa ética”, garantiu o presidente da Saltur, Isaac Edington, um dos curadores do evento. “Teremos 6 trilhas que ampliarão o escopo do fórum para abranger também a vanguarda tecnológica”, completa.

Em cartaz

Uma exposição de carros antigos chegou, nessa sexta-feira (22), ao Shopping Barra, em Salvador. Modelos que marcaram época, relíquias de colecionadores e fãs do mundo automobilístico estiveram reunidos na inauguração da mostra. A exibição, que é gratuita, permanece no estacionamento L4 até o dia 21 de abril.

Giro empresarial

Amanda Vasconcelos Crédito: Elias Dantas

O Cidade Jardim, em Salvador, vai ganhar uma super unidade do Hiperideal. Com mais de 1.000m², a nova loja do grupo varejista fica na Avenida Juracy Magalhães, uma das principais da cidade, e será inaugurada neste sábado (23). Além do salão de vendas com mais de 1.000m², a loja oferece padaria, hortifruti, açougue, adega e espaço gourmet com lojas de Priscilla Diniz e do restaurante italiano Di Liana. “A inauguração da nova unidade nos enche de entusiasmo e nos posiciona em uma localização privilegiada”, afirma Amanda Vasconcelos, diretora do grupo.

Carol Gaspar e Dantas Bento Crédito: Ato Filmes/divulgação

Novo escritório

Carol Gaspar e Dantas Bento acabam de dar um novo passo em suas carreiras profissionais comandando a GASPAR+DANTAS | Arquitetos Associados, escritório que traz a expertise de ambos de forma complementar, atuando com uma visão criativa, colaborativa e multidisciplinar. O escritório surgiu justamente da soma de expertise dos arquitetos. A meta do novo escritório é focar na expansão. “Nosso time está preparado para atender a demanda no âmbito nacional e internacional”, garante Gaspar.

