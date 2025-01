ALÔ ALÔ

Gloria Pires entra 2025 com família na ex-mansão de Gal Gosta, que também já foi hotel em Salvador

A residência foi construída em 1967 por Alberto Castro Lima e sua esposa Maria Simões Castro Lima

Publicado em 4 de janeiro de 2025 às 05:00

Gloria Pires, Orlando, Ana, Anttonia Morais e Cleo Pires: temporada de verão em Salvador, na antiga casa de Gal Costa Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Cléo, Gloria Pires e Orlando Morais escolheram Salvador para celebrar a chegada de 2025. A família está hospedada, até o próximo dia 06 de janeiro, em uma das casas mais icônicas da cidade. Trata-se da mansão que Gal Costa morou no morro ao lado da Praia da Paciência, no Rio Vermelho. A residência foi construída em 1967 por Alberto Castro Lima e sua esposa Maria Simões Castro Lima. O projeto arquitetônico foi assinado por Sérgio Bernardes, que é paulista, mas a obra foi tocada pelos arquitetos baianos Alberto Fiuza e Miro Teixeira.

Em 1980, Alberto faleceu. Viúva, Maria decidiu transformar o antigo lar no luxuoso e exclusivo hotel Enseada das Lajes. A hospedagem, que chegou a ser considerada a melhor da Bahia, recebeu presidentes como Itamar Franco, Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso. Artistas como Simone, Elba Ramalho, Dionne Warwick e o guitarrista Ron Wood, dos Rolling Stones, também passaram por lá.

O espaço também ficou famoso por abrigar grandes festas da sociedade baiana, com destaque para as anuais celebrações de Iemanjá, em 2 de fevereiro. Entre 1997 e 98, Gal Costa adquiriu a propriedade de 2 mil m², que se transformou em seu lar na capital baiana. O ícone da MPB morou por lá até 2008, quando repassou o bem para um influente empresário, que realizou uma grande reforma, dando a mansão o aspecto que possui atualmente.

Louvor em show no Rio

Caetano Veloso Crédito: Divulgação/RioTur

Caetano Veloso cantou novamente a música ‘Deus Cuida de Mim’, hit gospel do cantor e pastor Kleber Lucas, durante uma de suas apresentações. Em show nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, o artista fez questão de homenagear o colega religioso. “Agradeço ao pastor Kleber Lucas pelo louvor que vou cantar agora e que canto para representar o interesse que desperta em mim o grande crescimento das igrejas evangélicas no Brasil”, disse o artista. A canção faz parte do repertório da turnê ‘Caetano & Bethânia’, dos dois irmãos baianos. Apesar de já ter se declarado ateu, Caetano sempre teve contato com diversos tipos de religião e fé. Tom e Zeca, filhos caçulas do baiano, são evangélicos, por exemplo.

*O vídeo com a fala de Caetano está disponível no @sitealoalobahia. Até o momento, a postagem teve mais de 840 mil visualizações.

Novas rotas

A Azul Linhas Aéreas inaugura os voos de Salvador para Guanambi e Barreiras, no interior do Estado da Bahia, na próxima segunda-feira, 06 de janeiro. De acordo com informações do Alô Alô Bahia, o lançamento contará com presença de autoridades e, na ocasião, também será detalhada a operação da Azul para o Carnaval 2025 da capital baiana. A decolagem para Guanambi está prevista para 12h25, pousando às 14h no destino final. Para Barreiras, o voo está previsto para sair de Salvador às 14h, chegando na cidade às 16h10. Antes das decolagens, haverá uma coletiva de imprensa, marcada para as 10h.

Festa, é ritmo de festa

Trancoso e Praia do Forte sempre são destinos procurados por empresários e políticos no fim de ano. Esse ano, o vilarejo no sul do estado recebeu elegantes almoços de confraternização sempre promovidos com requinte. Já Praia do Forte, dessa vez, contou com grandes atrações fazendo festas particulares. Mari Fernandez, Claudia Leitte, Jorge (da dupla com Mateus) e Carlinhos Brown foram alguns dos artistas que se apresentaram por lá.

Temporada de verão

Regina Casé chega hoje a Salvador para sua tradicional temporada de verão. Ficará na linda casa que possui no Santo Antônio Além do Carmo, com vista para a Baía de Todos-os-Santos. Habitué da cidade desde sempre, Casé está no ar, na Globo, com o programa “Tô Nessa”, que é exibido aos domingos, logo após o Fantástico.

Em recuperação

Divaldo Franco Crédito: Reprodução

O médium e líder espírita Divaldo Franco acaba de anunciar que realizou, nesta quinta-feira, 02 de janeiro, sua última sessão de radioterapia. Ele está em casa, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. “O médium permanece com um quadro de saúde estável, mantendo boa alimentação e demostrando muito bom humor. Ele agora inicia um processo de recuperação física, necessário após passar por um tratamento intenso e exaustivo”, diz o comunicado publicado nas redes sociais do líder espírita. Divaldo descobriu um câncer na bexiga após ser internado no Hospital São Rafael, no dia 17 de novembro.

Bombou nas redes

A homenagem de Ivete Sangalo a amiga Preta Gil teve uma estrondosa repercussão nas redes sociais. Em apenas uma postagem no Instagram do @sitealoalobahia, a publicação alcançou mais de 1 milhão e 700 mil visualizações.

Adeus ano velho

A apresentadora Ticiane Pinheiro e o jornalista César Tralli estiveram em Maraú, na Bahia, com a filha Mannu para celebrar o ano novo. A virada foi na fazenda beira-mar de Lili Mussi e Carlos Henrique da Silva Ferreira. A residência é uma das mais luxuosas da região.

