ALÔ ALÔ

Licia Fabio anuncia festa de São João em palacete no Centro de Salvador

Promoter realiza o Forró D Licia, para convidados, que promete movimentar o Palacete Tira-chapéu

Alô Alô Bahia

Publicado em 11 de junho de 2025 às 06:00

Famosa em Salvador, promoter Licia Fabio promove festa de São João, sábado, no Palacete Tira-Chapéu Crédito: Tati Freitas/divulgação

Licia Fabio não esconde de ninguém que a temporada de festas juninas é uma das suas preferidas. Este sábado (14), a promoter realiza o Forró D Licia, para convidados, que promete movimentar o Palacete Tira-chapéu a partir das 14h. O evento, para 300 pessoas, contará com Buffet Vini Figueira e ambientação de Pedro Caldas.>

A programação musical terá show de Levi Alvim e discotecagem do DJ Papau. O arrasta-pé vai acontecer no Piano-bar, uma das áreas mais disputadas do imóvel localizado na Rua Chile, Centro Histórico de Salvador.>

Licia atua na área de relacionamento, produção e realização de eventos sociais e empresariais de todo porte, além de shows artísticos, projetos culturais e lançamentos de produtos. Há mais de 30 anos no mercado, a Licia Fabio Produções construiu uma sólida reputação e uma marca que é sinônimo de excelência.>

Presença baiana>

Ricardo Alban Crédito: Violaine Martin / ILO

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, discursou, anteontem, durante a 113ª Conferência Internacional do Trabalho (CIT), promovida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, na Suíça. Ciente dos desafios, Alban destacou a importância da modernização trabalhista brasileira (Lei 13.467/2017), abordando a necessidade de preservá-la e de seguir sua implementação, para que o país tenha uma legislação continuamente alinhada às necessidades de proteção e produtividade, que colabore com o desenvolvimento social, a competividade e o crescimento econômico.>

Em cartaz>

Chaves: A Exposição Crédito: divulgação

“Chaves: a Exposição”, em cartaz no Salvador Shopping desde 30 de abril, vai continuar aberta ao público até 3 de agosto. Inicialmente prevista para encerrar no dia 15 de junho, a mostra teve seu período estendido após receber mais de 35 mil visitantes. A maior exposição já realizada no mundo sobre o personagem celebra os 40 anos de estreia da série mexicana “Chaves” no Brasil. Salvador é a primeira cidade do Nordeste a receber a mostra, que já passou por São Paulo.>

Um ano de funcionamento>

Cris Musse Crédito: divulgação

A empresária Cris Musse está completando o primeiro ano de funcionamento do “Cris Musse Arte & Antiguidade”, localizado na Avenida Princesa Isabel, no bairro da Barra, em Salvador. O antiquário conta com 500 m2 e foi inaugurado com projeto assinado pelo arquiteto Marlon Gama. "Estou muito feliz com o feedback positivo que ando recebendo com o mercado aquecido. Decoradores e clientes mais jovens estão num interesse crescente em apostar em obras de arte que contam histórias e dão personalidade aos projetos", afirma. Em 2025, Cris Musse também comemora 26 anos de atuação no mercado de arte.>

Agenda internacional>

Joesley Batista e Ticiana Villas Boas Crédito: Reprodução/Redes sociais

A jornalista baiana Ticiana Villas Boas e o marido, o empresário Joesley Batista, participaram da programação do “Ano do Brasil na França”, celebrada na última semana, em Paris, com eventos culturais e econômicos voltados à promoção da imagem do país no exterior. “Paris ficou linda iluminada com as cores da nossa bandeira. Mas o mais bonito foi ver a cultura, a criatividade e o mercado brasileiros sendo reconhecidos como forças transformadoras e de futuro”, escreveu Ticiana em postagem nas redes sociais. Durante a viagem, Joesley representou a JBS no Fórum Econômico Brasil-França, que discutiu temas como comércio internacional, sustentabilidade e o papel do Brasil na segurança alimentar global. Ele e o irmão, Wesley Batista, participaram ainda de um almoço com o presidente francês Emmanuel Macron.>

Redação no Oeste>

Redação do Alô Alô Bahia Crédito: Elias Dantas / alô alô