Mais soteropolitano impossível: Nizan Guanaes desembarca na cidade para curtir o Carnaval

O publicitário veio acompanhado da esposa, Donata Meirelles, e de um grupo de amigos

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 05:00

Nizan Guanaes Crédito: Elias Dantas

Filho de um casal que se conheceu no Elevador Lacerda, Nizan Guanaes carrega Salvador na própria história. O pai, que trabalhava como ascensorista, atravessava diariamente os dois andares da cidade, entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, enquanto estudava medicina durante o trajeto. É assim que se constrói a trajetória do publicitário baiano, hoje apontado entre os cinco brasileiros mais influentes do mundo pela revista Financial Times.

Apesar de morar há anos em São Paulo, Nizan mantém um vínculo afetivo profundo com sua cidade natal. Anteontem, ele chegou a Salvador para vivenciar de perto o Carnaval, considerado por ele uma das maiores expressões culturais e populares do país.

O publicitário veio acompanhado da esposa, Donata Meirelles, e de um grupo de amigos, incluindo Betinho Pacheco, Marina Morena, Fernanda de Goye e Vivi Mascaro. Hospedado no Corredor da Vitória, Nizan planeja circular pelos principais circuitos da folia e já confirmou participação no tradicional bloco Filhos de Gandhy. Na noite de chegada, desfrutou de um jantar no restaurante Preta, no Tirachapéu, junto a amigos.

“Quero mostrar ao povo da minha terra que eu a amo muito e valorizo a nossa cultura”, declarou em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Após o Carnaval, Nizan retorna a São Paulo para lançar a Nizai, uma inteligência artificial desenvolvida para apoiar profissionais de agências de propaganda em todo o Brasil. A ferramenta foi programada para pensar, criar e sugerir soluções seguindo o estilo e a experiência do publicitário baiano, atuando como um “copiloto criativo” para redatores, diretores de arte e líderes de criação.

“Sou um homem do mundo, voltando para minha terra para que ela continue sendo o que sempre foi: uma cidade do mundo. Sou embaixador global da UNESCO e, em letras garrafais, meu papel é ser embaixador de Salvador”, afirmou Nizan.

Para ele, Salvador precisa reforçar sua identidade múltipla, conciliando tradição e vocação global. “Além de valorizar nossa ancestralidade, devemos cuidar do patrimônio português, muçulmano e holandês. Esta cidade é global. É fundamental pensar nisso para que possamos ser como Madrid e não como Barcelona, que se fechou em si mesma”, completou.