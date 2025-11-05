ALÔ ALÔ

Michel Alcoforado participa de evento do Alô Alô Bahia nesta quinta em Salvador

O talk será nesta qinta (6) no Palacete Tirachapéu

A conversa com Michel Alcoforado será mediada por Rita Batista; e o evento terá coquetel da chef Angeluci Figueiredo Crédito: divulgação

O antropólogo e PHD em consumo Michel Alcoforado vem a Salvador nesta quinta-feira (6), a convite do Alô Alô Bahia, para participar de um evento promovido pelo site. Autor do livro Coisa de Rico, Alcoforado é referência nacional em inovação, cultura e comportamento.

O encontro – para convidados das marcas parceiras do projeto – será realizado no Palacete Tirachapéu, centro enogastronômico, de arte e eventos do Centro Histórico e que tanto valoriza a preservação do patrimônio arquitetônico de Salvador.

Doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e fundador da consultoria Consumoteca, Michel ficou conhecido como o “antropólogo do luxo” ao estudar o impacto do consumo na vida dos brasileiros. O talk será mediado pela jornalista Rita Batista e contará com coquetel, em seguida, assinado pela chef Angeluci Figueiredo (Preta).

Joaquim e Priscila Freitas Crédito: @doisemumfotografia

Festa de casamento

Os empresários Joaquim Freitas e Priscila Freitas celebraram o casamento no sábado (1º), em Salvador. A cerimônia religiosa aconteceu na Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus, com bênção do padre Valson Sandes, seguida de recepção no Sollar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória. Após sete anos de relacionamento, o casal — que comanda uma rede de lojas de material de construção — recebeu cerca de 300 convidados. A noite contou com apresentações de DJs e shows de Jonas Esticado e Levi Alvim.

Joca Abreu Neto e Priscilla Diniz Crédito: reprodução

Ao pôr do sol

A empresária e confeiteira baiana Priscilla Diniz se casou, no sábado (1º), com Joca Abreu Neto, em cerimônia realizada no Restaurante Amado, em Salvador. O pôr do sol sobre a Baía de Todos-os-Santos serviu de cenário para a celebração, que reuniu familiares e amigos. O evento contou com show do cantor Tatau e bênção do padre Fábio de Melo. A decoração foi assinada por Fernanda Brinço, e a gastronomia, pela equipe do restaurante, com cardápio exclusivo para a ocasião. A assessoria foi de Almir Júnior e Marcelo Gomes. A sala de doces, criada por Priscilla, foi um dos destaques da festa.

Reconhecimento

A titular da Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador (Sefaz), Giovanna Victer, foi eleita na última sexta-feira (31) presidente da Rede de Secretários de Fazenda das Cidades da América Latina e do Caribe, durante evento realizado em Mendoza, na Argentina. Ela ocupará o cargo pelo período de um ano. “Assumir a presidência da Rede representa um reconhecimento ao que temos construído em Salvador e um compromisso com o futuro das cidades da América Latina e do Caribe. É a chance de transformar boas práticas em soluções concretas para o desenvolvimento urbano sustentável”, destacou Giovanna.

Nova unidade

Após consolidar o restaurante Ó, Paí, Ó no Pelourinho, o ator Érico Brás leva seu projeto gastronômico para a nova Orla de Pituaçu, entre a Boca do Rio e Patamares. O espaço será inaugurado no dia 15 de novembro em um quiosque moderno que une gastronomia, arte e música ao vivo. O restaurante preserva a culinária afro-brasileira de terreiro, com pratos que vão do vatapá e caruru ao xinxim e moquecas de diferentes estilos. “A nossa culinária é sofisticada, mas não pesada. É comida de dendê que junta família e amigos”, comenta Érico.

Nathália Velame, Flávia Sampaio e Fernanda Bahia Crédito: Elias Dantas

