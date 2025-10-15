ALÔ ALÔ

Nizan Guanaes vem a Salvador para palestra nesta sexta no Tirachapéu

A necessidade de “desaprender para reinventar” será o ponto de partida do evento

Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 05:00

Nizan Guanaes Crédito: divulgação

O publicitário e consultor baiano Nizan Guanaes estará em Salvador depois de amanhã, às 17h, para uma palestra exclusiva no Palacete Tirachapéu, no Centro Histórico. O evento, organizado por Licia Fabio e aberto apenas para convidados, terá cobertura do Alô Alô Bahia. Nizan vai abordar a importância de “desaprender para reinventar” em um mundo em constante transformação, trazendo reflexões sobre inovação, comunicação e futuro.

O local escolhido, o Palacete Tirachapéu, foi destacado por Nizan como símbolo dessa reinvenção que mantém a essência. “É disso que vou falar”, disse ele, em entrevista ao Alô Alô Bahia. Com uma carreira marcada por transformar ideias em movimentos culturais e empresariais, Nizan promete uma palestra inspiradora para líderes e agentes de mudança.

Novo comando editorial



A Rede Bahia anunciou, nesta terça (14) à tarde, uma mudança em sua liderança editorial. Após sete anos na equipe de jornalismo do grupo, sendo os dois últimos à frente da Diretoria de Jornalismo, Ana Raquel Copetti deixa o cargo para assumir um novo desafio profissional na Globo. A partir de 1º de janeiro de 2026, quem assume a Diretoria de Jornalismo é Christiano Caldeira, atual gerente de conteúdo de Esportes e Entretenimento. Com mais de duas décadas de experiência em televisão, incluindo seis anos em Barcelona, atuando com plataformas digitais, Caldeira já liderou projetos como o Bahia Folia, coberturas eleitorais e telejornais diários.

Giro social

O desembargador José Rotondano comemora aniversário no próximo dia 9 de novembro, em Salvador. A festa será no restaurante Amado, com almoço intimista. “Farei uma pequena celebração para reunir família, amigas e amigos, e colegas de trabalho”, disse Roto.

Flávio Machado, Edinho Engel e Flávio Bandeira Crédito: Elias Dantas

Festa de inauguração

Com 19 anos de história na Avenida Contorno, o renomado restaurante Amado acaba de inaugurar sua primeira unidade em um shopping center. Batizada de Amado Salvador, a nova casa foi aberta oficialmente na segunda-feira, no piso L1 do Salvador Shopping. O novo espaço tem mais de 300 m² e capacidade para cerca de 120 pessoas. O projeto arquitetônico é assinado por Caio Bandeira e Tiago Martins.

Ricardo Alban Crédito: divulgação

Páginas Amarelas

O baiano Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), foi o entrevistado das tradicionais Páginas Amarelas da revista Veja nesta semana. Na conversa, ele faz uma análise direta sobre os entraves que afetam a competitividade da indústria brasileira e defende um novo protagonismo do setor produtivo. Na entrevista, Alban destacou os impactos do chamado “Custo Brasil” e alertou sobre a perda de espaço da indústria nacional no cenário global. “Estamos perdendo competitividade no mundo”, afirmou o presidente da CNI, ao criticar a carga tributária, a insegurança jurídica e a burocracia que dificultam o crescimento econômico do país. Alban também fez um apelo por lideranças empresariais mais atuantes e engajadas com o desenvolvimento do Brasil. “Precisamos de novos Antônio Ermírio de Moraes”, declarou.

Padre Fábio de Melo Crédito: divulgação

Música, oração e reflexão

O padre Fábio de Melo se apresenta em Salvador, no dia 2 de novembro, com o show Este Sou Eu, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). No espetáculo, o sacerdote percorre sua trajetória musical por meio de canções que marcaram sua carreira e tocaram o coração de milhares de fãs ao longo dos anos. “Música, oração, reflexão. Tudo aquilo que nossa alma precisa, sobretudo nos dias de hoje”, afirmou ele, sobre o show. Os ingressos variam entre R$ 90 e R$ 200, a depender do lote e do tipo (meia ou inteira), e estão à venda na plataforma Sympla e na bilheteria física do TCA.

Flora Gil, Keka e Marina Morena Crédito: Elias Dantas

Festa no Horto