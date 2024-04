INOVAÇÃO

Palestrante internacional especialista em IA virá a Salvador para Fórum ESG

Andrea Iorio virá de Miami para Salvador no próximo mês

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de abril de 2024 às 06:00

Andrea Iorio falará sobre liderança na era da inteligência artificial na abertura do segundo dia do Fórum ESG Salvador Crédito: divulgação

Considerado uma das principais referências internacionais em transformação digital, liderança e inovação, o italiano Andrea Iorio virá de Miami, nos Estados Unidos, onde reside, para Salvador no próximo mês, quando participará do III Fórum ESG, maior evento sobre o tema realizado no Nordeste.

O palestrante e escritor best-seller abordará o tema “Liderança na era IA” dentro da programação do Fórum, que será promovido entre os dias 22 e 23 de maio. O evento é uma realização do CORREIO e Alô Alô Bahia e ocorrerá mais uma vez no Porto Salvador, localizado na capital baiana.

“Tenho acompanhado muito o desenvolvimento da Bahia e me sinto desafiado em contribuir com esse cenário com meus insights e provocações que ajudaram líderes a serem protagonistas das mudanças necessárias na era IA”, disse em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Andrea Iorio tem mais de 10 anos de experiência em multinacionais de tecnologia: foi diretor do Tinder na América Latina e Chief Digital Officer da L’Oréal. É graduado em economia pela Universidade Bocconi, em Milão (Itália), tem mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins, em Washington (EUA), e é professor no MBA da Fundação Dom Cabral.

O palestrante compartilha a opinião de que o coração da transformação digital está no ser humano, em sua própria transformação individual. Suas reflexões e provocações já foram divididas com seus mais de 60 mil seguidores no LinkedIn, no seu podcast Metanoia Lab – que está no top 100 mais ouvidos de Negócio no Brasil – e em suas mais de 200 palestras anuais para empresas de todos os portes - nacionais e internacionais, de todos os setores.

Muitos desses pensamentos estão nos 3 livros que publicou: “6 Competências da Transformação Digital”, “O Futuro não é mais como Antigamente” e “Metanoia Lab: lições sobre competências humanas na era digital.” Ambos alcançaram o número 1 entre os mais vendidos na Amazon na área de Gestão de Pessoas e Liderança.

Além da participação de Andrea Iorio, o Fórum ESG contará com uma programação especial de palestras e painéis que abordarão assuntos relacionados a preservação ambiental, social e os processos de governança. O objetivo, mais uma vez, é levar informação de qualidade para o público, formado em grande parte por representantes dos setores empresarial e financeiro, além da sociedade de forma geral.