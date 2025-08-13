Peixe Voador: Salvador ganha novo restaurante com vista para Baía de Todos-os-Santos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 13 de agosto de 2025 às 05:00
Um novo espaço gastronômico será inaugurado nas próximas semanas na Rua Chile, no coração do Centro Histórico de Salvador. O Peixe Voador chega discreto e exclusivo, com apenas 30 lugares, para quem valoriza a experiência intimista e o contato com a paisagem da Baía de Todos-os-Santos.
Assinado pela chef Angelucci Figueiredo, conhecida como Preta, o restaurante traz uma proposta que une os sabores do Atlântico, do Mediterrâneo e da Bahia. O cardápio destaca ingredientes locais em criações leves, inovadoras e sem rótulos gastronômicos rígidos, sempre com o mar como principal inspiração.
Localizado no terraço do Gorges, na Rua Chile, 29, o Peixe Voador oferecerá uma vista privilegiada para a baía, ideal para encontros tranquilos, degustação de vinhos e drinks, e para desfrutar do pôr do sol sem filtros. O espaço funcionará mediante reserva antecipada pelo telefone/WhatsApp (71) 99282-3758.
Baiano na lista da Forbes
A revista Forbes Brasil acaba de divulgar a primeira edição da lista Forbes The Founders, que destaca 15 empreendedores de destaque no país — entre eles, o baiano Fabrício Bloisi, cofundador da Movile e atual CEO global da gigante de tecnologia Prosus. Natural de Salvador, Bloisi iniciou sua trajetória na tecnologia ainda criança: programava aos 8 anos, vendia softwares aos 15 e, aos 21, fundou sua primeira empresa com poucos recursos e nenhum produto pronto. Com muito estudo — incluindo passagens por Stanford, Harvard e FGV —, transformou a Movile em um ecossistema de inovação, responsável por marcas como iFood, Sympla, PlayKids, MovilePay e Zoop. Em 2022, o iFood se tornou a startup mais valiosa do Brasil, avaliada em US$ 5,4 bilhões. Segundo Bloisi, apenas em 2024, o aplicativo movimentou R$ 140 bilhões, gerando mais de 1 milhão de empregos e representando 0,64% do PIB nacional.
Gilberto Gil volta a Salvador para show na Fonte Nova
Gilberto Gil volta a Salvador com a turnê Tempo Rei, que marca sua despedida dos palcos. A apresentação acontecerá no dia 20 de dezembro, na Arena Fonte Nova, local onde a turnê estreou em março deste ano. Em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, Flora Gil, esposa e empresária do cantor, confirmou a data e reforçou que será a última oportunidade de assistir à turnê na Bahia. “Será a última chance de ver Tempo Rei na Bahia”, disse ela, adiantando ainda que os convidados do dia 20 serão muito especiais.A pré-venda de ingressos começou ontem, exclusiva para clientes do Banco do Brasil. A venda geral será iniciada na sexta-feira (15), através da plataforma oficial Eventim.
Gravação no Rio
A cantora Ivete Sangalo gravou o audiovisual do seu novo projeto, “Ivete Clareou”, ontem à tarde, na Mansão Alvite, no Rio de Janeiro. Anunciado oficialmente em junho, o “Clareou” reúne um EP e uma série de apresentações dedicadas ao samba. A turnê começa em 25 de outubro, em São Paulo, e segue para Belo Horizonte (1º de novembro), Rio de Janeiro (22 de novembro), Salvador (30 de novembro) e Porto Alegre (13 de dezembro). A apresentação em Salvador promete ser um dos pontos altos da turnê, celebrando a conexão da artista com a sua terra natal e a força do samba na cultura baiana.
Giro empresarial
O empresário Giovanni Marins Cardoso, cofundador do Grupo MK, dono das marcas Mondial e Aiwa, anunciou um investimento de R$ 70,7 milhões para a construção de uma nova fábrica em Cruz das Almas, no interior da Bahia. A unidade está prevista para entrar em operação no final de 2026. Inicialmente, o investimento seria feito em Conceição do Jacuípe, onde o grupo já mantém uma planta industrial. No entanto, a escassez de mão de obra qualificada na cidade levou à decisão de redirecionar o projeto para Cruz das Almas. A nova fábrica vai gerar até 1.400 empregos diretos e abrirá caminho para novas linhas de produtos, como climatizadores e fornos elétricos.
Elevador Lacerda recebe evento para noivos
O Elevador Lacerda, em Salvador, será palco da 6ª edição do Conceito Wedding, que acontece nos dias 22 e 23 de setembro. O evento, que integra a programação da mostra Casas Conceito, chega em novo formato: mais intimista, focado em mini weddings e celebrações autorais. Diferente dos formatos tradicionais de feira, o Conceito Wedding aposta em ambientações reais, sem estandes, criando uma experiência inspiradora e fluida para os visitantes. Casais em busca de referências e fornecedores de alto nível poderão conhecer de perto opções em decoração, vestidos, gastronomia, fotografia, beleza, convites, assessoria, joias e música. A produção é da empresária Andrea Velame.
Lançamento
A empresária baiana Ticiana Villas Boas, esposa de Joesley Batista, do Grupo JBS, promoveu evento no último dia 05, em São Paulo. Na ocasião, ela reuniu convidados para apresentar o novo showroom da +55design, com coleção assinada por Sig Bergamin e Murilo Lomas. A coleção é composta por 6 peças com fabricação 100% nacional na fábrica da própria +55. A loja funciona na Alameda Gabriel Monteiro da Silva.
Festival de trufas negras
De 14 a 20 de agosto, Salvador recebe a terceira edição do Festival de Trufas Negras no restaurante Lotti Cucina, localizado na Bahia Marina. O evento traz o chef italiano Claudio Savitar, referência mundial em trufas, que vai preparar pratos exclusivos ao lado do chef do Lotti, Daniel Buzzi. Especialista no ingrediente desde os 12 anos, Savitar cresceu acompanhando o pai nas expedições para a colheita das trufas, fungos subterrâneos encontrados nas raízes de árvores como carvalhos, com a ajuda de cães farejadores. Hoje, é proprietário da empresa que leva seu sobrenome, uma das mais prestigiadas fabricantes de produtos derivados da iguaria na Europa.