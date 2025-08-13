ALÔ ALÔ

Peixe Voador: Salvador ganha novo restaurante com vista para Baía de Todos-os-Santos

Restaurante será inaugurado ainda em agosto na Rua Chile

Alô Alô Bahia

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 05:00

Peixe Voador Crédito: divulgação

Um novo espaço gastronômico será inaugurado nas próximas semanas na Rua Chile, no coração do Centro Histórico de Salvador. O Peixe Voador chega discreto e exclusivo, com apenas 30 lugares, para quem valoriza a experiência intimista e o contato com a paisagem da Baía de Todos-os-Santos.

Assinado pela chef Angelucci Figueiredo, conhecida como Preta, o restaurante traz uma proposta que une os sabores do Atlântico, do Mediterrâneo e da Bahia. O cardápio destaca ingredientes locais em criações leves, inovadoras e sem rótulos gastronômicos rígidos, sempre com o mar como principal inspiração.

Localizado no terraço do Gorges, na Rua Chile, 29, o Peixe Voador oferecerá uma vista privilegiada para a baía, ideal para encontros tranquilos, degustação de vinhos e drinks, e para desfrutar do pôr do sol sem filtros. O espaço funcionará mediante reserva antecipada pelo telefone/WhatsApp (71) 99282-3758.

Fabricio Bloisi Crédito: divulgação

Baiano na lista da Forbes

A revista Forbes Brasil acaba de divulgar a primeira edição da lista Forbes The Founders, que destaca 15 empreendedores de destaque no país — entre eles, o baiano Fabrício Bloisi, cofundador da Movile e atual CEO global da gigante de tecnologia Prosus. Natural de Salvador, Bloisi iniciou sua trajetória na tecnologia ainda criança: programava aos 8 anos, vendia softwares aos 15 e, aos 21, fundou sua primeira empresa com poucos recursos e nenhum produto pronto. Com muito estudo — incluindo passagens por Stanford, Harvard e FGV —, transformou a Movile em um ecossistema de inovação, responsável por marcas como iFood, Sympla, PlayKids, MovilePay e Zoop. Em 2022, o iFood se tornou a startup mais valiosa do Brasil, avaliada em US$ 5,4 bilhões. Segundo Bloisi, apenas em 2024, o aplicativo movimentou R$ 140 bilhões, gerando mais de 1 milhão de empregos e representando 0,64% do PIB nacional.

Gilberto Gil Crédito: divulgação

Gilberto Gil volta a Salvador para show na Fonte Nova

Gilberto Gil volta a Salvador com a turnê Tempo Rei, que marca sua despedida dos palcos. A apresentação acontecerá no dia 20 de dezembro, na Arena Fonte Nova, local onde a turnê estreou em março deste ano. Em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, Flora Gil, esposa e empresária do cantor, confirmou a data e reforçou que será a última oportunidade de assistir à turnê na Bahia. “Será a última chance de ver Tempo Rei na Bahia”, disse ela, adiantando ainda que os convidados do dia 20 serão muito especiais.A pré-venda de ingressos começou ontem, exclusiva para clientes do Banco do Brasil. A venda geral será iniciada na sexta-feira (15), através da plataforma oficial Eventim.

Ivete Sangalo Crédito: divulgação

Gravação no Rio

A cantora Ivete Sangalo gravou o audiovisual do seu novo projeto, “Ivete Clareou”, ontem à tarde, na Mansão Alvite, no Rio de Janeiro. Anunciado oficialmente em junho, o “Clareou” reúne um EP e uma série de apresentações dedicadas ao samba. A turnê começa em 25 de outubro, em São Paulo, e segue para Belo Horizonte (1º de novembro), Rio de Janeiro (22 de novembro), Salvador (30 de novembro) e Porto Alegre (13 de dezembro). A apresentação em Salvador promete ser um dos pontos altos da turnê, celebrando a conexão da artista com a sua terra natal e a força do samba na cultura baiana.

Giro empresarial

O empresário Giovanni Marins Cardoso, cofundador do Grupo MK, dono das marcas Mondial e Aiwa, anunciou um investimento de R$ 70,7 milhões para a construção de uma nova fábrica em Cruz das Almas, no interior da Bahia. A unidade está prevista para entrar em operação no final de 2026. Inicialmente, o investimento seria feito em Conceição do Jacuípe, onde o grupo já mantém uma planta industrial. No entanto, a escassez de mão de obra qualificada na cidade levou à decisão de redirecionar o projeto para Cruz das Almas. A nova fábrica vai gerar até 1.400 empregos diretos e abrirá caminho para novas linhas de produtos, como climatizadores e fornos elétricos.

Elevador Lacerda recebe evento para noivos

O Elevador Lacerda, em Salvador, será palco da 6ª edição do Conceito Wedding, que acontece nos dias 22 e 23 de setembro. O evento, que integra a programação da mostra Casas Conceito, chega em novo formato: mais intimista, focado em mini weddings e celebrações autorais. Diferente dos formatos tradicionais de feira, o Conceito Wedding aposta em ambientações reais, sem estandes, criando uma experiência inspiradora e fluida para os visitantes. Casais em busca de referências e fornecedores de alto nível poderão conhecer de perto opções em decoração, vestidos, gastronomia, fotografia, beleza, convites, assessoria, joias e música. A produção é da empresária Andrea Velame.

Lançamento

A empresária baiana Ticiana Villas Boas, esposa de Joesley Batista, do Grupo JBS, promoveu evento no último dia 05, em São Paulo. Na ocasião, ela reuniu convidados para apresentar o novo showroom da +55design, com coleção assinada por Sig Bergamin e Murilo Lomas. A coleção é composta por 6 peças com fabricação 100% nacional na fábrica da própria +55. A loja funciona na Alameda Gabriel Monteiro da Silva.

Festival de trufas negras