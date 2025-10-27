COLUNA BRUNO WENDEL

Insegurança: o BDM na mira da polícia, o 'tráfico delivery' e a Lapinha amedrontada

Bruno Wendel

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 05:00

O Bonde do Maluco (BDM) é investigado também como responsável pelo sequestro e desaparecimento do mineiro Daniel Araújo Gondim, de 25 anos, que nesta segunda (27), completa 20 dias. Fotos do rapaz fazendo o sinal de “Tudo 2” viralizaram nas redes sociais logo após o sumiço dele na Ilha de Itaparica.

No entanto, a polícia local não descarta a possibilidade de o Comando Vermelho (CV) estar por trás de tudo. Isso porque há uma versão de que o vendedor ambulante já estaria na mira da organização, após ter sido acusado de “fazer entregas” para o BDM.

No último dia 8, os pais de Daniel chegaram a pagar a quantia de R$ 3 mil a criminosos, que se diziam integrantes do CV, inclusive postaram mensagens no perfil da vítima e depois silenciaram. A Coluna pediu um posicionamento à Polícia Civil, mas até agora nada

Casal executado foi entregar droga

Todos os os indícios da execução de Vitor Emanuel Galdino e Lima, de 25 anos, e Thayna Soares dos Santos, de 27, baleados na noite de quinta (23) em Feira de Santana, dão conta de que eles foram atraídos para uma cilada. Segundo a polícia, o casal, que trabalhava fazendo entrega para um restaurante japonês, nas horas vagas, fazia o “delivery do tráfico”.

“Eles já tinham encerrado o expediente no restaurante às 19h e foram baleados às 21h. Vítor era irmão de um traficante famoso aqui e tinha o hábito de fazer entrega de drogas no Papagaio, onde ele e a mulher foram mortos. Provavelmente, armaram para eles”, conta o delegado Gustavo Coutinho, do Departamento de Homicídio de Feira de Santana.

Ele disse que os autores do crime foram mortos em confronto com a polícia e eram do Comando Vermelho.

Lapinha amedrontada

Depois que a 37ª CIPM saiu da Caixa d’Água e foi para o IAPI, em março deste ano, moradores da Lapinha não têm um minuto de paz. Criminosos já levaram deles bolsas, celulares, carros e motos.

“Pegam tudo que vêm pela frente. Já perdi três motos de julho para cá”, diz um motoboy, vítima há cerca de uma semana.

“A gente precisa que pelo menos sejam instaladas câmeras da Secretaria de Segurança Pública. Eu estou pensando em sair daqui”, desabafa.