ALÔ ALÔ

Pirâmide Salvador: complexo reabre no Rio Vermelho com novo bar e 3 boates

Complexo de entretenimento será inaugurado na próxima sexta-feira (5)

Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de julho de 2024 às 06:00

Yan Couto e Analu Gagliano vão comandar a Pirâmide Salvador Crédito: GABRIEL ALENCAR

Música, Liberdade e Respeito são os três pilares que dão base ao projeto da Pirâmide Salvador, novo complexo de entretenimento e criatividade, no Rio Vermelho, que será inaugurado na próxima sexta-feira. Os três princípios nortearão as novidades do espaço, que reúne as já conhecidas SAN Boate e Amsterdam e os novos XXX Club e o bar Isopô, cada um com sua proposta.

A partir do próximo final de semana, quando toda a reformulação do espaço, tanto estrutural quanto conceitual, será apresentada, o público poderá conhecer mais do que uma “nova balada”, mas uma experiência personalizada em entretenimento, com 3 boates e 1 bar funcionando simultaneamente. Quem assume o projeto é Ana Luiza Gagliano, filha de André “Magal” Gagliano, um dos fundadores e sócios do Grupo San Sebastian, e Yan Couto, arquiteto por trás do projeto dos novos espaços, e produtor de festas da SAN Boate desde mais jovem.

Aurora Mendonça e Fernando Torquatto prestigiaram desfile na Sardenha. Crédito: Reprodução/ Rede sociais

Presença baiana

A Dolce & Gabbana elegeu a região italiana da Sardenha para realizar sua celebração anual à alta moda, alta joalheria e alta alfaiataria. O evento foi realizado no último do domingo (30), e atraiu personalidades de todo o mundo. A Bahia foi representada pela empresária Aurora Mendonça, que estava na companhia do namorado, o fotógrafo e maquiador Fernando Torquatto. Os convidados assistiram ao show exclusivo de Christina Aguilera no luxuoso Forte Village Resort. A temporada de alta moda da grife comandada por Domenico Dolce e Stefano Gabbana, que em anos anteriores passou por locais icônicos da Itália, como o Vale dos Templos, Florença, Nápoles, Capri e Apúlia, este ano celebrará a beleza e a cultura da Sardenha com uma série de outros eventos ao longo da semana.

Museu Sincorá Crédito: divulgação

Chapada Diamantina ganha novo museu

A Chapada Diamantina conta com um novo espaço histórico e cultural para visitação, o Museu Sincorá, que tem em sua essência a geologia, e com ela traz uma narrativa especial sobre a história da região da Serra do Sincorá – uma cadeia de montanhas que faz parte da Chapada Diamantina e abriga o Morro do Pai Inácio e as cidades históricas de Lençóis, Palmeiras, Mucugê e Andaraí. Com exposições que abrangem a geociência e proporciona aos visitantes a compreensão didática e lúdica da formação natural da chapada, imbuído também de sua história e cultura, desde a época da mineração, o Museu Sincorá fica na cidade de Lençóis e está aberto para visitação desde o dia 21 de junho.

Purgatório Bar Crédito: divulgação

Bons drinques

Um ano após ser eleito dono da Melhor Carta de Drinks do Brasil, pela Prazeres da Mesa, o Purgatório Bar, em Salvador, acaba de conquistar mais um importante reconhecimento: foi listado entre os 500 melhores bares de cocktails do mundo, na 430ª posição – a primeira vez que um espaço do Norte/Nordeste do Brasil chega a esse posto. A premiação foi criada pela dupla de blogueiros do Le Cocktail Connoisseur, no ar desde 2014, e divulgou até agora as posições de 301º a 500°. Em 2023, apenas 6 bares do Brasil, todos do Rio de Janeiro ou São Paulo, apareceram na lista.

Musée du Fromage Crédito: reprodução/redes sociais

Giro internacional