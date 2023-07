Prédio onde funcionou o abrigo Dom Pedro II pode virar hotel

O imóvel tombado onde funcionou por 130 anos o Abrigo Dom Pedro II - também conhecido como Solar Machado ou Palacete Machado - na Avenida Luiz Tarquínio, no bairro de Roma, em Salvador, pode virar um hotel. A Prefeitura autorizou no último dia 5 a empresa BM Varejo Empreendimentos S.A a iniciar estudos para implantar um equipamento hoteleiro no local. A empresa é a mesma que venceu a licitação para transformar o Palácio Rio Branco, na Praça Municipal, em um hotel de luxo.

O imóvel, conhecido por sua arquitetura neocolonial, está sem uso há cinco anos, desde quando o abrigo foi transferido para o bairro de Piatã e o estudo tem prazo de quatro meses para ser concluído, a partir da data de publicação.

Endereço definido

Salvador será palco de um espetáculo único nos próximos meses. O Concerto Candlelight, realizado em um ambiente cercado por milhares de velas sem chamas, será realizado pela primeira vez na capital baiana, após passar por mais de 100 destinos pelo mundo, sempre com sucesso de público. Na cidade, a experiência será realizada na Casa Salvatore, nos dias 29 de setembro e 19 e 20 de outubro.

Residência artística

Construída de 1934, a antiga morada do pintor baiano Presciliano Silva, conhecida como Boulevard Suíço (ou Suisso, como se escrevia na época), abrigará o Pivô Salvador, iniciativa que pretende realizar residências artísticas e ser um ponto de ativação de múltiplas linguagens: “seja dança, performance, música, literatura ou artes visuais”, adianta a diretora executiva Carolina Sá. O espaço, no bairro histórico de Nazaré, será inaugurado no próximo dia 29, em coquetel para convidados. Caberá à chef tailandesa Marina Pipatpan, assinar o menu da noite especial.

Programa imperdível

A Paulo Darzé Galeria, no Corredor da Vitória, inaugura nesta quinta-feira (13) a mostra “Beware of Darkness”, com fotografias de Miguel Rio Branco, um dos mais destacados fotógrafos brasileiros do cenário contemporâneo. A exposição tem entrada gratuita e fica aberta ao público até o dia 12 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, e sábados das 9 às 13 horas. Fotógrafo, diretor de fotografia e pintor, Miguel Rio Branco começou sua carreira profissional em 1964, com uma exposição de pintura em Berna, na Suíça. Entre as principais instituições em que expôs estão o Museu Georges Pompidou, em Paris, e o MASP, em São Paulo. Ele é autor do livro de fotografias Salvador da Bahia, 1985.

Festa na Praia do Forte

Em sua celebração de 38 anos de história, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte prepara mais uma edição do evento Tivoli Tropical. A festa acontecerá entre os dias 25 e 27 de agosto e contará com shows das bandas Negra Cor e Filhos de Jorge. Além das apresentações musicais, haverá outras atividades especiais para entreter os hóspedes.

