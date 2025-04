PAULA THEOTONIO

Bahia e Pernambuco conquistam 23 medalhas de Ouro na Grande Prova de Vinhos do Brasil

22 especialistas degustaram um total de 1.007 amostras de 10 estados brasileiros, em 51 categorias

Paula Theotonio

Publicado em 25 de abril de 2025 às 17:03

Degustação durante a prova Crédito: Divulgação

Vinhos nordestinos, oriundos de quatro vinícolas baianas e três pernambucanas, mostraram sua força, qualidade e diversidade na Grande Prova de Vinhos do Brasil (GPVB) 2025. O concurso, realizado entre os dias 24 e 27 de março no Hotel Vila Galé (no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro), concedeu 23 medalhas de Ouro a vinhos brancos, tintos, frisantes, espumantes e sucos de uva de diferentes regiões produtoras, com distintos métodos de viticultura e elaboração. >

Considerada a maior avaliação às cegas de vinhos brasileiros no mundo, a Grande Prova de Vinhos do Brasil contou nesta edição com júri renomado, composto por 22 especialistas. Os avaliadores degustaram um total de 1.007 amostras de 10 estados brasileiros, em 51 categorias. As medalhas e diplomas serão integralmente divulgadas e entregues em 07 de maio em Bento Gonçalves (RS), durante a feira Wine South America.>

Os ouros da Bahia>

Com seu clima tropical de altitude, Morro do Chapéu (BA) brilhou na GPVB 2025. Os tintos Reserva Syrah 2022 da Vinícola Reconvexo e o Ferro Doido, da Vinícola Vaz, ganharam 92 pontos e conquistaram o pódio dos Melhores da Bahia. >

A Reconvexo garantiu outras três medalhas de ouro. Os vinhos Vila do Ventura Barriguda 2023, Tom de Marselan 2023 e Vila do Ventura Estrada Real Malbec e Syrah 2024 alcançaram 91 pontos do júri.>

A vinícola UVVA, de Mucugê (BA), teve dois rótulos com pontuação de 91: o UVVA Microlote Cabernet Sauvignon 2021 e o UVVA Microlote Pinot Noir NV. A região também tem um clima tropical de altitude, mas é adepta da viticultura de inverno, com somente um ciclo produtivo anual.>

Já a Terranova, vinícola do Miolo Wine Group localizada em Casa Nova (BA), Vale do São Francisco, teve cinco produtos bem avaliados. Os tintos Miolo Testardi 2022, Miolo Reserva Malbec 2023 e o Espumante Almadén Moscatel Rosé NV receberam 91 pontos. Os sucos 100% integrais Sunny Days, nas versões branco e tinto, ganharam 93 pontos. Na região, o clima é semiárido e a viticultura é tropical, com até duas safras e meia ao ano por videira. >

Confira a lista: >

• MORRO DO CHAPÉU | 92 pts | OURO | Vinícola Reconvexo Reserva Syrah 2023>

• MORRO DO CHAPÉU | 92 pts | OURO | Vinícola Vaz Ferro Doido 2023>

• MORRO DO CHAPÉU | 91 pts | OURO | Vinícola Reconvexo Vila do Ventura Barriguda 2023>

• MORRO DO CHAPÉU | 91 pts | OURO | Vinícola Reconvexo Tom de Marselan 2023>

• MORRO DO CHAPÉU | 91 pts | OURO | Vinícola Reconvexo Vila do Ventura Estrada Real 2024>

• MUCUGÊ | 91 pts | OURO | Vinícola Uvva Microlote Cabernet Sauvignon 2021>

• MUCUGÊ | 91 pts | OURO | Vinícola Uvva Microlote Pinot Noir NV>

• CASA NOVA | 91 Pts | OURO | Miolo Testardi Syrah 2022>

• CASA NOVA | 91 Pts | OURO | Almaden Moscatel Rosé NV>

• CASA NOVA | 91 Pts | OURO | Miolo Reserva Malbec 2023>

• CASA NOVA | 93 Pts | OURO | Miolo Sunny Days Suco de Uva Integral Branco>

• CASA NOVA | 93 Pts | OURO | Miolo Sunny Days Suco de Uva Integral Tinto>

Além do ouro, Pernambuco leva 2 categorias da GPVB>

Os melhores vinhos pernambucanos da Grande Prova vieram de três cidades em duas regiões produtoras distintas. Entre eles, três rótulos foram eleitos como Melhores do Brasil em três categorias.>

O Melhor Branco Moscato foi o Vale das Colinas Dona Cecília 2024, de Garanhuns (PE) – município do Agreste pernambucano com clima tropical de altitude. Elaborado com as uvas Moscato Giallo e Muscat à Petit Grain, o rótulo obteve 91 pontos no concurso e medalha de ouro. A vinícola Vale das Colinas também foi ouro com Dona Elisa Malbec 2024, que recebeu 91 pontos. >

Na categoria Melhor Corte Branco do Brasil, o vencedor foi o Garziera Bivarietal Chardonnay e Chenin Blanc (2024). Elaborado pela Vinícola Tropical, pertencente ao Grupo Verano Brasil e localizada no município de Santa Maria da Boa Vista (PE), o rótulo também recebeu 91 pontos e medalha de ouro. O Melhor Frisante Rosé do Brasil também foi da Vinícola Tropical: Rio Valley Moscatel Rosé 2024 recebeu 90 pontos e é um típico exemplar do semiárido brasileiro. A vinícola também recebeu Ouro e 91 pontos no Espumante Rio Valley Brut Rosé 2024 e no Garziera Reserva Malbec 2023.>

Grande Prova de Vinhos do Brasil Crédito: Divulgação

Os Melhores de Pernambuco foram da Vinícola Rio Sol, em Lagoa Grande. O espumante Rio Sol Moscatel Branco e o Rio Sol Assinatura 2020 conquistaram o pódio estadual com 92 pontos.>

A empresa, pertencente ao grupo português Global Wines, também alcançou 91 pontos e medalha dourada com os seguintes rótulos: Rio Sol Malbec 2022, Rio Sol Egiodola 2022, Rio Sol Gran Reserva 8 2022 e Rio Sol Reserva 2022.>

Confira a lista:>

• LAGOA GRANDE | 92 Pts | Melhor Do Estado | OURO | Rio Sol Moscatel Branco NV>

• LAGOA GRANDE | 92 Pts | Melhor Do Estado | OURO | Rio Sol Assinatura 2020 >

• LAGOA GRANDE | 91 Pts | OURO | Rio Sol Malbec 2022>

• LAGOA GRANDE | 91 Pts | OURO | Rio Sol Egiodola 2022>

• LAGOA GRANDE | 91 Pts | OURO | Rio Sol Gran Reserva 8 2022>

• LAGOA GRANDE | 91 Pts | OURO | Rio Sol Reserva | Rio Sol | 2022>

• GARANHUNS | 91 Pts | OURO | Melhor Branco Moscato do Brasil | Vale das Colinas Dona Cecília 2024>

• GARANHUNS | 91 Pts | OURO | | Vale das Colinas Dona Elisa Malbec 2024>

• STª MARIA DA BV | 91 Pts | OURO | Melhor Branco Cortes do Brasil | Garziera Chardonnay e Chenin Blanc 2024>

• STª MARIA DA BV | 90 Pts | Melhor Frisante Rosé do Brasil | Rio Valley Moscatel Rosé 2024>

• STª MARIA DA BV | 91 Pts | OURO | Espumante Rio Valley Brut Rosé 2024>

• STª MARIA DA BV | 91 Pts | OURO | Garziera Reserva Malbec 2023>

Um retrato do vinho brasileiro>