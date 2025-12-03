ALÔ ALÔ

Primeiro residencial de luxo da Rua Chile inicia vendas em Salvador

O Gorges Residence terá 12 unidades, com preços a partir de R$ 2,8 milhões

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 05:00

Moacy Bulhões e Maurício Lins Crédito: Elias Dantas

O Gorges Residence, primeiro empreendimento residencial de luxo da histórica Rua Chile, em Salvador, começou a vender suas 12 unidades, com preços a partir de R$ 2,8 milhões, podendo chegar a R$ 5,5 milhões. O anúncio foi feito pelos sócios Maurício Lins e Moacy Bulhões, na sexta-feira (28), durante evento no próprio edifício.

Construído em 1956 pelo imigrante turco Jacó Gorges, o prédio modernista passou por um dos processos de retrofit mais complexos do Centro Histórico e ressurge como símbolo do renascimento da Rua Chile. Todos os apartamentos têm vista para a Baía de Todos-os-Santos, varandas suspensas, mobília e automação, com áreas entre 100 e 148 m². O apartamento 101 se destaca por ter piscina privativa.

O residencial oferece serviços de hotelaria, recepção, camareiras diárias e gestão de locação, com diárias entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. O projeto foi liderado pela arquiteta Kiki Meireles, com áreas comuns assinadas pela GAM Arquitetos. O rooftop abriga o restaurante Peixe Voador, comandado pela chef Preta, e se tornou novo cartão-postal da região.

Nova galeria de arte

Salvador ganhou mais um ponto de encontro para a arte baiana: a Galeria Fala, inaugurada em 19 de novembro na Rua Chile, próxima ao terminal da Sé. O espaço é conduzido pelos artistas Biam Dhifá e Tânia Póvoa e reúne exposições, além de área de venda de roupas e peças autorais. Segundo Biam, a galeria busca unir artistas e estimular trabalhos coletivos, valorizando a troca de experiências. Tânia destaca o simbolismo da localização: “Estar na primeira rua do Brasil, com toda a história que buscamos resgatar, é emocionante. O conceito é de resgate do Centro Histórico e da representação desses artistas, é amor, no final das contas”, afirma.

Cidadã Baiana

A promoter e empresária Licia Fabio será homenageada com o título de Cidadã Baiana no dia 12 de dezembro, às 10h, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A honraria foi concedida pela deputada estadual Fabíola Mansur, em reconhecimento à contribuição de Licia ao estado. Nascida em Laranjeiras, Sergipe, e residente em Salvador desde 1969, Licia declarou: “Levo comigo, nesse momento tão simbólico, todas as histórias, afetos e caminhos que me trouxeram até aqui. Sigo fe

Festa na Praia do Forte

A Praia do Forte foi palco, na noite de sábado (29), da festa Abertura do Verão – Um Mergulho no Carnaval da Bahia, promovida por Izaura Müller e Jorge Fontes em sua residência à beira-mar. Cerca de 300 convidados participaram do evento, que contou com shows de Armandinho Macêdo, Alexandre Peixe, Banda Estylo Candeal e DJs Eraldo e Jorge Wallace, além de apresentação de capoeiristas. A anfitriã esteve ao lado da filha, Priscila Muller, arquiteta e urbanista citada pela Vogue entre as mulheres mais bem vestidas do país. A decoração foi assinada por Sonja Lopes e Nubia Caloula; a gastronomia, pelo Mignon Buffet; e a carta de drinks, pelo Clube Bar. A assessoria ficou a cargo de Almir Júnior e Marcelo Gomes. *Veja galeria completa no aloalobahia.com.

Eduardo e Rafael Valente Crédito: divulgação

Giro empresarial

O Grupo Civil, fundado pelo engenheiro Eduardo Valente, completa 64 anos em 2025 e lança sua nova identidade visual como parte do processo de modernização da holding. A atualização preserva elementos históricos, mas adota linhas mais diretas e contemporâneas, refletindo tradição e inovação. O redesign foi desenvolvido pela agência Morya, em diálogo com as lideranças do grupo, e inclui paleta de cores em vermelho, preto, branco e vinho, reforçando valores como energia, ética, clareza e robustez técnica. Segundo Eduardo Valente, fundador do grupo, a nova marca “preserva nossa trajetória e aponta para o futuro”. O presidente Rafael Valente destaca o caráter simbólico da mudança: “A marca sintetiza nossa essência: tradição e inovação caminhando juntas”.

Sandy Najar Crédito: Elias Dantas

Evento de Natal