Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Primeiro residencial de luxo da Rua Chile inicia vendas em Salvador

O Gorges Residence terá 12 unidades, com preços a partir de R$ 2,8 milhões

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 05:00

Moacy Bulhões e Maurício Lins
Moacy Bulhões e Maurício Lins Crédito: Elias Dantas

O Gorges Residence, primeiro empreendimento residencial de luxo da histórica Rua Chile, em Salvador, começou a vender suas 12 unidades, com preços a partir de R$ 2,8 milhões, podendo chegar a R$ 5,5 milhões. O anúncio foi feito pelos sócios Maurício Lins e Moacy Bulhões, na sexta-feira (28), durante evento no próprio edifício.

Construído em 1956 pelo imigrante turco Jacó Gorges, o prédio modernista passou por um dos processos de retrofit mais complexos do Centro Histórico e ressurge como símbolo do renascimento da Rua Chile. Todos os apartamentos têm vista para a Baía de Todos-os-Santos, varandas suspensas, mobília e automação, com áreas entre 100 e 148 m². O apartamento 101 se destaca por ter piscina privativa.

O residencial oferece serviços de hotelaria, recepção, camareiras diárias e gestão de locação, com diárias entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. O projeto foi liderado pela arquiteta Kiki Meireles, com áreas comuns assinadas pela GAM Arquitetos. O rooftop abriga o restaurante Peixe Voador, comandado pela chef Preta, e se tornou novo cartão-postal da região.

Nova galeria de arte

Salvador ganhou mais um ponto de encontro para a arte baiana: a Galeria Fala, inaugurada em 19 de novembro na Rua Chile, próxima ao terminal da Sé. O espaço é conduzido pelos artistas Biam Dhifá e Tânia Póvoa e reúne exposições, além de área de venda de roupas e peças autorais. Segundo Biam, a galeria busca unir artistas e estimular trabalhos coletivos, valorizando a troca de experiências. Tânia destaca o simbolismo da localização: “Estar na primeira rua do Brasil, com toda a história que buscamos resgatar, é emocionante. O conceito é de resgate do Centro Histórico e da representação desses artistas, é amor, no final das contas”, afirma.

Cidadã Baiana

A promoter e empresária Licia Fabio será homenageada com o título de Cidadã Baiana no dia 12 de dezembro, às 10h, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A honraria foi concedida pela deputada estadual Fabíola Mansur, em reconhecimento à contribuição de Licia ao estado. Nascida em Laranjeiras, Sergipe, e residente em Salvador desde 1969, Licia declarou: “Levo comigo, nesse momento tão simbólico, todas as histórias, afetos e caminhos que me trouxeram até aqui. Sigo fe

Alô Alô em Praia do Forte

 Jorge Fontes e Izaura Müller por Elias Dantas
ACM Júnior, Rosário Magalhães, Carlos e Cristina Calumby por Elias Dantas
Priscila Muller por Elias Dantas
1 de 3
 Jorge Fontes e Izaura Müller por Elias Dantas

Festa na Praia do Forte

A Praia do Forte foi palco, na noite de sábado (29), da festa Abertura do Verão – Um Mergulho no Carnaval da Bahia, promovida por Izaura Müller e Jorge Fontes em sua residência à beira-mar. Cerca de 300 convidados participaram do evento, que contou com shows de Armandinho Macêdo, Alexandre Peixe, Banda Estylo Candeal e DJs Eraldo e Jorge Wallace, além de apresentação de capoeiristas. A anfitriã esteve ao lado da filha, Priscila Muller, arquiteta e urbanista citada pela Vogue entre as mulheres mais bem vestidas do país. A decoração foi assinada por Sonja Lopes e Nubia Caloula; a gastronomia, pelo Mignon Buffet; e a carta de drinks, pelo Clube Bar. A assessoria ficou a cargo de Almir Júnior e Marcelo Gomes. *Veja galeria completa no aloalobahia.com. 

Eduardo e Rafael Valente
Eduardo e Rafael Valente Crédito: divulgação

Giro empresarial

O Grupo Civil, fundado pelo engenheiro Eduardo Valente, completa 64 anos em 2025 e lança sua nova identidade visual como parte do processo de modernização da holding. A atualização preserva elementos históricos, mas adota linhas mais diretas e contemporâneas, refletindo tradição e inovação. O redesign foi desenvolvido pela agência Morya, em diálogo com as lideranças do grupo, e inclui paleta de cores em vermelho, preto, branco e vinho, reforçando valores como energia, ética, clareza e robustez técnica. Segundo Eduardo Valente, fundador do grupo, a nova marca “preserva nossa trajetória e aponta para o futuro”. O presidente Rafael Valente destaca o caráter simbólico da mudança: “A marca sintetiza nossa essência: tradição e inovação caminhando juntas”.

Sandy Najar
Sandy Najar Crédito: Elias Dantas

Evento de Natal

A empresária Sandy Najar realizou nos dias 1º e 2 de dezembro o Christmas Day no Horto Florestal, em Salvador, apresentando sua nova linha de Natal e opções diferenciadas de presentes. O evento também exibiu roupas de couro, linho e materiais nobres para Réveillon e alto verão, além de bolsas artesanais produzidas por crocheteiras de Bom Jesus em parceria com a Fundação Baía Viva. A decoração foi assinada pela Tudo São Flores, com comidas da Dolce Vila e mesa especial da Chocolat Dujour. O Christmas Day contou ainda com a participação das marcas Serrara e Trousseau e incentivou a doação de alimentos para o Lar Casa das Pérolas, que acolhe mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade.

Mais recentes

Imagem - Da torre de marfim à vida real: o desafio da universidade pública em transformar o Brasil

Da torre de marfim à vida real: o desafio da universidade pública em transformar o Brasil
Imagem - Opinião: candidatura avulsa de Coronel embaralha o jogo - e ameaça reeleição de Wagner?

Opinião: candidatura avulsa de Coronel embaralha o jogo - e ameaça reeleição de Wagner?
Imagem - Papa Leão XIV revisita Nicéia: viagem apostólica destaca unidade e paz no Cristianismo

Papa Leão XIV revisita Nicéia: viagem apostólica destaca unidade e paz no Cristianismo

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
02

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
03

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
04

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor