Que balada é essa?

Salvador recebe festa diurna que une café e pista de dança

Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de maio de 2025 às 05:00

Balada com café: Salvador recebe primeira coffee party em maio Crédito: Daniel Cerqueira

Segundo pesquisas recentes, os jovens da geração Z estão dormindo mais cedo e bebendo cada vez menos álcool, buscando novas formas de entretenimento. Essa mudança se vê refletida em um novo fenômeno, que acaba de chegar em Salvador: a Coffee Party, uma balada diurna que une café e pista de dança. >

Na cidade, a estreia será no dia 17 de maio, com a SSA Coffee Session. O evento ocorre na charmosa Casa Castanho, das 9h às 14h, no Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 40 e estão disponíveis no Sympla. O valor dá direito à entrada e um drink de boas-vindas. A realização fica por conta da Xodó Cafés Especiais e da Rede Amo.>

“A proposta é trazer uma nova forma de socialização, com café, música, moda e bem-estar. A ideia é transformar as manhãs em experiências festivas e criativas, com uma estética solar e consciente — longe do álcool e perto dos sabores”, garante Brenda Mattos, uma das organizadoras. O encontro contará com set list comandado pelo DJ Freelion, com beats envolventes que vão misturar brasilidade e baianidade.>

Vitor Hugo Rosado Crédito: reprodução

Destaque da semana>

O professor de inglês Vitor Hugo Rosado, de 29 anos, participou no domingo do quadro ‘3 Minutos Pra Brilhar’, no Domingão com Huck. Natural de Feira de Santana, o baiano foi elogiado por Luciano Huck: “Saiu de Feira de Santana, na Bahia, para mostrar o Brasil tudo o que é capaz”. No palco do programa, o jovem soltou a voz ao interpretar a canção Love by Grace, tema clássico da novela Laços de Família, arrancando aplausos calorosos do público e emocionando o apresentador. Vitor Hugo foi inscrito no programa por sua mãe, Mônica Rosado, que sempre o estimulou a cantar. Ele mora no bairro Sim e, no feriado da Semana Santa, recebeu o convite pessoalmente de Milton Cunha.>

Tecnologia e inovação>

Imagine receber uma encomenda na porta de seu apartamento, entregue por um robô? Essa inovação já é possível na capital baiana. O Art Studio, localizado na orla de Armação, é o primeiro empreendimento residencial da cidade a contar com um sistema de entregas autônomas por robôs. “A introdução dos robôs de entrega no Art Studio materializa nossa visão de oferecer um morar conectado com o futuro, onde a tecnologia serve para simplificar e enriquecer a vida das pessoas”, afirma Daniel Sande, CEO da André Guimarães Incorporações, responsável pelo empreendimento.>

Joyce Pascowitch Crédito: Elias Dantas

Temporada baiana>

A jornalista Joyce Pascowitch passou 4 dias na Bahia. Veio especialmente para participar do aniversário de Edinho Engel, na última quinta-feira, no restaurante Amado, em Salvador. “Foi um festão com muita alegria, decoração maravilhosa, comidas e doces incríveis”, disse Joyce em postagem na sua newsletter semanal. Durante o fim de semana, ela também esteve em um almoço intimista no apartamento de David Bastos, no Corredor da Vitória. “Fui recebida para um almoço bem íntimo no magnífico apartamento de David Bastos, com vista pra Baía de Todos-os-Santos: uma mesa linda, amigos queridos e muita generosidade”, finalizou. >

Luiz Mendonça Filho Crédito: Elias Dantas

Festa na Vitória>

O empresário Luiz Mendonça Filho comemorou 75 anos com almoço, neste domingo (4), no apartamento onde mora, no Corredor da Vitória, em Salvador. O apê conta com projeto do arquiteto David Bastos e é considerado um dos mais bonitos da cidade. A festa teve show de Adelmo Casé, buffet do Mignon e drinques da Concept Bar. Luiz comanda o Grupo LM, que atua em todo o país com diversos negócios, como a LM Frotas, Bravo Caminhões e Ônibus e AuraBrasil. Recentemente, em outubro de 2024, esteve nos Estados Unidos para um compromisso especial: lançar a versão bilíngue do livro que apresenta sua trajetória. A sessão de autógrafos, em Harvard, foi composta por estudantes brasileiros e norte-americanos.*Quem esteve por lá? Veja em fotos no aloalobahia.com.>

Bate-papo inédito>