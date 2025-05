DECISÃO

Servidores do Judiciário anunciam greve por tempo indeterminado na Bahia

Paralisação atinge todas as comarcas do estado

Os servidores do Poder Judiciário da Bahia aprovaram a deflagração de Greve Geral por tempo indeterminado a partir da próxima segunda-feira (12). A paralisação atinge todas as comarcas do estado. >