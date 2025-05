INAUGURAÇÃO

Cantora Sarajane inaugura nova sede de ONG para jovens

ONG desenvolve trabalho de acolhimento e transformação de jovens carentes e de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade

Osmar Marrom Martins

Publicado em 7 de maio de 2025 às 11:24

A CASA Crédito: Divulgação

A cantora Sarajane inaugura nesta quarta-feira (7), às 16h, a nova sede de sua ONG ACASA, na Rua do Taboão. Por muito tempo, a ONG desenvolve um trabalho de acolhimento e transformação de jovens carentes e de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade da área do Pelourinho e do entorno do Centro Histórico de Salvador. j>

Jornalistas, artistas, representantes de órgãos municipais e estaduais, comerciantes locais e formadores de opinião conhecerão as instalações e os projetos educacionais, cursos de formação e capacitação profissional, ações de incentivo ao afroempreendedorismo e oficinas de arte. >

Desde a sua fundação, em 1997, a organização sempre funcionou no bairro Santo Antônio Além do Carmo. “Quando criei a ONG, foi com o pensamento de dar dignidade à comunidade carente local. Foram anos de muito trabalho. Para manter as portas abertas, realizamos muitas ações e conseguimos atender mais de 20 mil jovens com cursos de balé clássico, artes plásticas, oficinas e feiras de artesanatos nas ruas e praças’, disse Sarajane, idealizadora da ACASA. >

Com 28 anos de criação, a instituição quer avançar nos serviços que serão oferecidos nos dois prédios do seu novo endereço: no de número 38E, cursos e serviços para meninas e mulheres, atendimento jurídico gratuito e na área de saúde, inclusive para o público LGBTQIAPN+. Já o de número 36Z, o Centro de Cultura ACASA de Maria, onde serão realizados encontros, palestras e exposições. >