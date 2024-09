ALÔ ALÔ

Restaurado, Tira-Chapéu reabre no Centro de Salvador

A festa reuniu autoridades como o prefeito Bruno Reis e o ex-prefeito ACM Neto, além de personalidades, profissionais do segmento e formadores de opinião. O presidente da LVMH para América Latina, Davide Marcovitch, também esteve presente. A programação da noite especial incluiu uma apresentação do maestro João Carlos Martins e show de Carlinhos Brown.

O complexo também conta com restaurantes, como o liderado pelo chef francês Claude Troisgros, o Preta – da chef Angeluci Figueiredo –, o Ibérico (Grupo Soho), o bar Paraíso (do Purgatório Bar) e o Casaria, além da enoteca The Latvian, fumoir da Jamm Charutos, choperia da Heineken e café da Três Corações. “O Palacete nasce como um centro que será dedicado à gastronomia, cultura e arte e, mais que isso, mantendo na Rua Chile uma programação cultural permanente”, reforçou o diretor do Fera Investimentos, Paulo Marques.