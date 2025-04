ALÔ ALÔ

Restaurantes na Orla do Rio Vermelho promovem circuito gastronômico inspirado em festival

A ideia é que o cliente viva mais a cidade e o Rio Vermelho, circulando entre as casas e explorando o que cada uma oferece

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de abril de 2025 às 05:00

Chefs e donos de restaurantes promovem circuito gastronômico no Rio Vermelho Crédito: Gabriel Brawne

Inspirada nas tradicionais “rutas de tapas” espanholas, a ROTA RV chega ao Rio Vermelho no próximo dia 8 de maio (quinta-feira), das 19h às 23h, para uma jornada enogastronômica inédita em Salvador. A um preço fixo, o cliente poderá ter acesso a experiências nos balcões de quatro restaurantes do bairro mais boêmio da cidade, em uma só noite. >

Neste dia, os amantes da gastronomia são convidados a explorar diferentes sabores e aromas em um circuito que conecta quatro casas – Ayrà Bar, La Taperia, Manga e Silva Cozinha – através de um passaporte de R$ 200. Em cada parada, os clientes terão direito a 1 taça de vinho (ou drink sugerido) e 1 petisco para harmonizar, escolhidos por eles mesmos, dentro de uma seleção exclusiva dos chefs para a noite. >

A ideia é que o cliente viva mais a cidade e o Rio Vermelho, circulando entre as casas e explorando o que cada uma oferece. A proposta é que o roteiro seja livre, sem ordem obrigatória para o ponto de partida e o ponto final. Os ingressos – limitados – estão à venda no Sympla e são pessoais e intransferíveis.>

Entre amigos>

O empresário Luiz Mendonça, do Grupo LM, comemora aniversário no domingo com almoço entre amigos e familiares. A festa será no apartamento dele, um dos mais bonitos da cidade, no Corredor da Vitória. Caso o convidado deseje presentear, Mendonça sugere doação para a Paróquia da Vitória.>

Festa de inauguração>

O boteco Pirambeira abriu oficialmente as portas, anteontem, na Pituba, em Salvador, com um evento que reuniu convidados e marcou a chegada de mais um projeto do Grupo RED – responsável também pelo RED Burger, Purgatório Bar e Casa Iryna. Durante a inauguração, que teve música ao vivo, o público pôde experimentar o cardápio assinado pelo chef Edu Moraes, com releituras de clássicos de boteco apresentadas com toques autorais. Parte da carta de drinks, criada por Jonatan Albuquerque, do Purgatório, também foi apresentada.>

Brendon Reis Crédito: divulgação

Nascido em Cajazeiras, baiano faz sucesso ao expor no Rio>

Na exposição Afro-brasilidade: Homenagem a dois Valentins e a um Emanoel, o artista baiano Brendon Reis se destaca com uma obra que reflete sobre o corpo negro, a intimidade e a espiritualidade. Com curadoria de Paulo Herkenhoff e João Victor Guimarães, a mostra celebra mais de 300 peças de artistas consagrados como Rubem Valentim, Mestre Didi e Emanoel Araújo, além de nomes contemporâneos que revelam a potência e a diversidade da arte afro-brasileira. Brendon, natural de Cajazeiras, bairro de Salvador, e atualmente residente na Zona Norte de São Paulo, foi convidado por Paulo Herkenhoff para produzir uma obra inédita para a exposição: uma pintura de 1,80 x 1,40 metros da série Colares de Bicha.>

“Nela, apresento a figura de um jovem negro olhando para o horizonte com suas joias no corpo”, explica o artista em entrevista ao Alô Alô Bahia. A participação de Brendon na exposição marca um ponto importante em sua trajetória, colocando-o ao lado de ícones da arte brasileira. Para o artista, estar ao lado de nomes como Rubem Valentim, Mestre Didi e Emanoel Araújo representa “uma mistura de orgulho, responsabilidade e pertencimento”. “Sempre me fascina muito o diálogo invisível entre obras de diferentes tempos e visões”, acrescenta. A mostra segue em cartaz até 10 de agosto na FGV Arte, no Rio de Janeiro.>

Giro empresarial>

Salvador acaba de ganhar a primeira loja da Joshua Adegas Climatizadas no Nordeste. A chegada à Bahia é fruto da parceria com os empresários Paulo, Roberta e Vitor Coelho. Na capital baiana, o showroom da marca, está localizado na Alameda das Espatódeas – endereço já conhecido pelas lojas de design e mobiliário. “O showroom de Salvador apresenta modelos diversos para que os clientes possam conhecer e escolher a opção mais adequada às suas necessidades. É a maior loja de adegas climatizadas do Brasil”, disse Vitor Coelho. O projeto ficou a cargo da arquiteta Laís Galvão.>

Nova temporada>