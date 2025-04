'REVELAÇÃO'

Pastora prevê morte de influenciador dias antes de ele ser morto pelo BDM; veja vídeo

Vídeo circula nas redes sociais

Coincidência ou não, uma pastora teria feito uma "revelação" sobre a morte do influenciador digital Mateus Vinícius dos Santos Jesus, de 25 anos, o "Salsichão" , assassinado no bairro de Capelinha de São Caetano, no último domingo (27). Em um vídeo, que circula nas redes sociais, Mateus está em uma igreja, ocasião em que a religiosa faz a previsão, dias antes do assassinato. >

"Eu vejo ele na minha frente, mas por trás dele, eu vejo um caixão aberto. Ele está em pé, mas eu vejo ele deitado. Eu vejo a cova dele aberta", diz a pastora no vídeo para Mateus, diante de outros fiéis. Ela frisa que, se o influenciador não mudar o comportamento, não verá mais os filhos. O rapaz ficou conhecido por atuar em vídeos que mostravam a realidade do crime. >

Mateus foi assassinado com vários tiros na Rua Padre Antônio Vieira. O influenciador executado teria sido vítima de mais uma ação do tribunal do crime, promovido pelo Bonde do Maluco (BDM), facção que atua na área. A Polícia Civil foi procurada para saber sobre as investigações e se tem conhecimento do vídeo. Até o momento, não há resposta.>