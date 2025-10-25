Acesse sua conta
Saiba como será a passagem do presidente da França por Salvador

Emmanuel Macron estará junto com a ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, na capital baiana no dia 5 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 08:00

Presidente da França, Emmanuel Macron
Presidente da França, Emmanuel Macron Crédito: Divulgação

Entre os dias 5 e 8 de novembro de 2025, Salvador será palco do Festival Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África, um dos principais eventos da Temporada França-Brasil 2025, que celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. A programação inclui debates, shows, exposições, cinema e experiências gastronômicas.

Mais de 300 jovens, artistas, pensadores e gestores públicos da África, França e Brasil se reúnem na capital baiana para discutir justiça territorial, inclusão social, igualdade de gênero e sustentabilidade. O presidente da França, Emmanuel Macron, e a ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, participam da abertura do evento no dia 5, quando jovens dos três continentes poderão apresentar ideias e propostas para um mundo mais inclusivo.

Entre os destaques, está o Fórum Nosso Futuro Brasil-França, Diálogos com a África – Nossos Lugares em Partilha, que acontece nos dias 6, 7 e 8, das 8h30 às 18h30, na DOCA 1. O encontro abordará o tema “Cidades Inclusivas” e reunirá nomes como o filósofo Achille Mbembe, a pesquisadora Denise Ferreira da Silva, a ex-ministra francesa Christiane Taubira, a deputada Erika Hilton e o intelectual Malcom Ferdinand.

A programação se espalha por diversos pontos da cidade. Nos dias 4, 6, 7 e 8, os restaurantes Bóia, Zanzibar, Preta e Origem recebem o evento As Grandes Mesas – Encontro Gastronômico França-Brasil-África, com chefs franceses e baianos celebrando a gastronomia afro-diaspórica.

Exposições simultâneas

O festival também terá nove exposições simultâneas em espaços como o MAM, MAB, MAC, Muncab, Mafro e Aliança Francesa, além da Mostra Cinemas do Futuro, que exibirá 24 filmes africanos e afro-diaspóricos entre os dias 6 e 9 de novembro, com abertura para o premiado longa Njangan, do senegalês Maham Johnson Traoré.

Mariana Ruy Barbosa
Mariana Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Marina Ruy Barbosa vem a Salvador

A Prime Video escolheu Salvador como uma das cidades para receber a pré-estreia da série “Tremembé – A Prisão dos Famosos”, nova produção nacional da plataforma de streaming. O evento acontece na próxima terça-feira, no UCI Orient do Shopping Barra, e contará com a presença da atriz Marina Ruy Barbosa, uma das protagonistas da trama. Exclusivo para convidados, o evento exibirá cenas inéditas da série, que estreia oficialmente no dia 31 de outubro no Prime Video.

Parabéns pra você

Renata de Magalhães Correia
Renata de Magalhães Correia Crédito: Elias Dantas

A empresária Renata de Magalhães Correia celebrou aniversário nesta sexta-feira, de forma discreta, entre amigos e familiares. Acionista e diretora do CORRREIO, Renata vem conduzindo a empresa com pulso firme. No próximo sábado, inclusive, o jornal promove o Afro Fasion Day no Largo do Terreiro de Jesus, no Pelourinho, abrindo oficialmente as celebrações do Salvador Capital Afro. Renata exerce um papel de liderança, reforçando o compromisso do veículo de ser protagonista nos grandes debates nacionais.

Torneio de tênis

O apresentador Rodrigo Hilbert marcou presença, quinta-feira, no Costa do Sauípe Open, torneio masculino da série ATP Challenger 125, que está de volta à Bahia após 14 anos fora do calendário internacional do tênis. O evento acontece no complexo hoteleiro de Costa do Sauípe, no litoral norte, e segue até este domingo. Hilbert, que é apaixonado por esportes, aproveitou a viagem para prestigiar as partidas.

Palestra especial

Michel Alcoforado
Michel Alcoforado Crédito: Divulgação

O antropólogo Michel Alcoforado, autor do livro Coisa de Rico: a vida dos endinheirados brasileiros (Editora Todavia), fará uma palestra seguida de sessão de autógrafos em Salvador, no dia 6 de novembro, a convite do Alô Alô Bahia. Lançada em agosto e já best-seller, a obra é resultado de 15 anos de pesquisa sobre os 0,01% mais ricos do país e analisa as novas “moedas de status” do luxo contemporâneo — como o tempo, o silêncio e a paz — em meio à crise do consumo ostentatório. Reconhecido por traduzir os códigos da elite brasileira, Alcoforado se tornou referência nas discussões sobre comportamento e desigualdade no país.

Casamento intimista

Luan Teles
Pedro Tourinho e Kevin David Crédito: Luan Teles

Pedro Tourinho e Kevin David vão oficializar a união após cinco anos de relacionamento. A cerimônia será neste sábado, na Casa Pia de São Joaquim, em Salvador, e reunirá cerca de 200 convidados. Conhecidos por sua atuação no cenário cultura e da comunicação, Pedro e Kevin escolheram uma celebração intimista, mas repleta de simbolismo. No convite enviado aos amigos e familiares, há um pedido especial: que todos compareçam vestindo roupas brancas.

